Erken aşı olmayanlara uyarı: Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var

Diyarbakır’da vaka sayısı 2 bini geçince vatandaşlar aşı olmak için sıraya girdi. Birçok vatandaş ise henüz randevusunu almadı. Bununla beraber aşıyı geciktiren vatandaşlar koronavirüse yakalanırken, erken aşı olan vatandaşlar ise antikor oluşumu sayesinde koronavirüsüne karşı korumaya geçti.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, hastanede testi pozitif çıkan birçok hastanın aşıyı geciktirdiği için antikor oluşum sürecine yenik düştüklerini ve geç yapılan aşının faydası olmadığını hatırlatarak vatandaşları bir an önce aşı olması için davet etti.

İHA Diyarbakır’da vaka sayıları iki bini aştı.

"İnsanlarda tedirginlik başladı”

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır’da vaka sayısının artışıyla beraberinde vatandaşlarda tedirginlik yaşandığını aktararak aşıya rehavet olduğunu, aşı olmamakta ısrarcı olan vatandaşların ise geç aşının antikor oluşum sürecinden kaynaklı faydasını görmeyeceğini hatırlattı.

Prof. Dr. Tekin, “Son dönemde de bu dikkatimizi çekiyor, özellikle Diyarbakır’da vaka artışlarıyla birlikte insanlarda tedirginlik başladı. Daha önce aşılama oranımız çok düşükken son günlerde aşıya ister istemez vaka artışıyla beraber bir rağbet oluştu. Herkes aşılanmak istedi ve aşılanıyor da gerçekten, ama maalesef ki son 1 hafta içerisinde aşılanıp Covid-19 olan birçok hasta görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor gerçekten geç kalınmış aşının faydası olmadığı gibi hep şunu söylüyorduk, aylar öncesinden bir an önce aşılanın ve Covid-19’a karşı koruyucu olun diye. Sonra son 1 hafta içesinde aşılanmış kişilerde çok fazla Covid-19 görüyoruz, sizden ricamız Covid-19’u geçirmeden bir an önce aşılansınlar ki antikor 15-30 gün içerisinde oluşuyor bu da koruyuculuğu etkiliyor. Bir an önce aşılanıp Covid-19’dan korunmuş olsunlar" diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 15 Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, şimdi de salgının kontrol altına alınması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Muş ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, şehir merkezinde açtıkları stantların yanı sıra dağ, bayır demeden en ücra köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini insanların ayağına kadar götürüyor. Gittikleri köylerde yaşlıların sağlık kontrollerini yapan, uyarılarda bulunan ekipler, aşı olmak istemeyenlerle de görüşerek ikna etmeye çalışıyor. Kent genelinde 178 bin kişinin aşısını yapan sağlık çalışanları, kentin kırmızı kategoriden çıkması için çalışmalarını sürdürüyor. Yanlış bilgilere kulak asmayın <br><br> Muş Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, ülke genelinde olduğu gibi kentte de şartları taşıyan herkesin aşı olması için çaba gösterdiklerini aktardı. Tüm sağlık tesislerine, vatandaşların yoğun kullandığı alanlara, yol güzergahlarına aşı kabinleri kurduklarını, mobil ekiplerle en ücra köylere kadar gittiklerini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti: <br><br> Amacımız düşük olan aşı oranımızı yükseltmek. Bunun için mobil ekipler kurduk. Sağlık çalışanlarımız hane hane geziyor. Vatandaşların aşılama kampanyasına katılmalarını istiyoruz. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de pozitif vaka sayısı artıyor. Bu hastalıkla baş etmenin en kısa ve en etkili yolu aşı. Hızlıca halkımızı aşılamak durumundayız. Bunun için bütün konfor ve kolaylık sağlık çalışanlarımız tarafından sağlanmış durumda. Aşılamada şu anda ilimiz yüzde 43 civarında. Hedefimiz yüzde 70'in üzeri. Halkımızın desteğiyle hedefimize kısa zamanda ulaşmak istiyoruz. Salgının ilk gününden beri ekiplerimiz bıkmadan, usanmadan çalışıyor. Devletin verdiği hizmeti halka en kolay yoldan sunmak için köy köy gezdiklerini belirten Türkoğlu, Zaman zaman aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımız var. Çevreden yanlış bilgiler duyuyorlar. Bunların hiçbirine kulak asmasınlar. Yetkili mercilerin söylediklerine inansınlar. Ekiplerimiz il merkezinde, ilçelerde, köylerde, yaylalarda, dağlarda her yerde. Mobil ekiplerimiz, devletimizin desteğiyle en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaşmak adına büyük bir mücadele ve kararlılık gösteriyor. diye konuştu. Aşının faydalarını anlatarak ikna ediyoruz <br><br> Ekipte yer alan hemşire Gamzenur Kesik ise önceden belirledikleri köylere gittiklerini ve insanlarla görüşerek aşı yapmaya ikna ettiklerini dile getirdi. Bazı köylerde yaşayanların aşı olmak istemediğini aktaran Kesik, Ekip olarak aşının faydalarını anlatıyoruz ve onlar da ikna oluyorlar. Gittiğimiz köyler ne kadar uzak olsa da bizim için fark etmez. Çünkü merkeze gelemeyen vatandaşa hizmet götürmek bizim için çok daha önemli. En önemli şey vatandaşa hizmet götürebilmek. En uzak köylere giderek aşı yaptıktan sonra onların gülümsemesi, teşekkür etmesi, bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor. ifadelerini kullandı. Aligedik Köyü Muhtarı Davut Çelik ise köye gelip aşı çalışması yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Ekipler köy meydanında vatandaşları aşılıyor. Aşı için caminin bahçesinde toplandık. Köyümüz 80 hane, hepsi de aşı olacak. Vatandaşlarımız aşı için Muş'a gidemiyor ama ekipler aşı için ayağımıza kadar geldi. Köy sakinleri olarak çok mutlu olduk. dedi. Muş'ta aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor Muş'ta aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor Muş'ta aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor Muş'ta aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor Muş'ta aşı timleri, en ücra köylere giderek aşı çalışmalarını sürdürüyor En ücra köylere gidiyorlar: Aşı oranının düşük olduğu ilde çalışmalar aralıksız devam ediyor Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre vaka artışının en çok, aşı oranının da en düşük olduğu illerden Muş'ta, salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın güçlendirilmesi için mobil ekipler en ücra köylere giderek vatandaşların aşısını yapıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





“2 doz biontech aşısı olan yatan hasta yok”

Hastanede yatan hastalar arasında 2 doz biontech aşısı olan vatandaşın olmadığını kaydeden Prof. Dr. Tekin, 3 önemli kural olan maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Tekin, “Şu an bizim hastanemizde 2 doz biontech aşısı olup hastanemizde yatan hastamız yok. Şunu söyleyeceğiz vatandaşlarımıza bazı önerilerimiz olacak Diyarbakır’da her yıl aynı sorunu yaşıyoruz, bu bizi çok üzüyor yaptığımız bütün emekler boşa gidiyor, şu an için aşı çok önemli herkesin aşı olması gerekiyor ama bu akut döneminde bu hızlı dönemde Covid-19 vaka artış sayısının önüne hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor bunun için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına ciddi bir şekilde uymamız gerekiyor. Özellikle vatandaşlarımızdan şunu istiyorum maske ve mesafeye çok dikkat etsinler özellikle kapalı ortamlarda uzak dursunlar bu şekilde biz ancak bu vaka artışlarını engelleyebiliriz. Yoksa bu vaka sayıları giderek artarsa gerçekten bizim açımızdan da sıkıntılı günler yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

REKLAM

KORONAVİRÜS Koronavirüste uzmanların en büyük korkusu: Süper mutanta dönüşebilir

KORONAVİRÜS Aşı olmasa yoğun bakım patlardı: Geçen yıla oranla hafif seyrediyor

KORONAVİRÜS Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'İkinci doz aşı yapılmalı' uyarısı: Tek aşı eşittir hiç aşı

KORONAVİRÜS Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı