Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Filyasyon kelimesini çok duydunuz, bunu unutmayacaksınız
TÜRKİYE

Filyasyon nedir, filyasyon ne anlama geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Filyasyon kelimesini çok duydunuz, bunu unutmayacaksınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle ilgili son gelişmeleri ve bilgileri paylaşırken hafızlara kazınan filyasyon kelimesini kullandı. "Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileri ki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor" diye konuşan Bakan Koca, filyasyonun kelimesinin ne olduğunu ise "Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronavirüsle ilgili son bilgileri paylaşırken oldukça dikkat çeken filyasyon kelimesini kullandı."Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileri ki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor" diye konuşan Bakan Koca, filyasyonun kelimesinin ne olduğunu ise şu şekilde açıkladı:

Filyasyon nedir?

Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileri ki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı. Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun dikkat, titizlik gerektiren bir çalışma olduğunu dışarıdan anlamak zordur.

Türkiye'de kaç filyasyon ekibi var?

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısının 4 bin 600 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti



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