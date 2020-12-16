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Koronavirüs Financial Times salgında dünyaya umut olan Uğur Şahin ve Özlem Türeciyi Yılın Kişisi seçti
DÜNYA

Financial Times salgında dünyaya umut olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti

Dünyanın en ünlü gazetelerinden Financial Times gazetesi, yılın kişisi olarak corona virüsün seyrini değiştiren aşıyı bulan Biontech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'i seçti.

Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci

Dünyanın en ünlü gazetelerinden İngiliz Financial Times gazetesi, yılın kişilerini seçti. ABD’li Pfizer ile birlikte dünyayı etkisi altına alan corona virüs için aşı geliştiren Biontech’in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yılın kişisi olarak seçildi.

"Gerginliğimiz vardı"

Gazetede yer alan açıklamada, "Biontech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu” ifadeleri kullanılırken Uğur Şahin aşıyla ilgili “Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22 binden fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmemize rağmen gerginliğimiz vardı. insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı” ifadelerini kullandı.

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"Bir yıldan kısa sürede güvenli aşı"

Financial Times, "Dünyayı kasıp kavuran yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor” ifadeleriyle başarılı çifti övdü. Financial Times’ın yazısında, “Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.

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  • İngiltere, 2 Aralık'ta Pfizer - Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay vermişti. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olmuştu.

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İngiltere ilk onay veren ülke olmuştu: Aşı yapmaya 8 Aralık'ta başlayacaklar
FOTOĞRAF 6
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İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek salı İngiltere tarihinin en geniş aşı uygulamasına başlanacağı belirtildi.
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Ülkede, 50 farklı aşı merkezine dağıtılan aşıların, Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesinin (JCVI) 2 Aralık'ta yayımladığı öncelikler listesinde belirtildiği gibi ilk olarak bakımevinde kalanlar, bakımevi ve sağlık çalışanları ile 80 yaşın üstündekilere 8 Aralık'tan itibaren uygulanacağı kaydedildi.
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Sağlık Bakanı Matt Hancock, 8 Aralık'ta başlayacak aşılama programının tarihi bir an olduğunu belirterek, Herkesi bu salgını bastırmak için üzerine düşeni yapmaya ve bu çok önemli çalışmayı gerçekleştirirken Ulusal Sağlık Servisini (NHS) korumak için yerel kısıtlamaları takip etmeye çağırıyorum. diye konuştu.
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BBC'ye açıklamada bulunan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) yöneticisi Dr. June Raine ise insanlara bu aşıya güven duymaları çağrısında bulundu. Raine, MHRA'nın aşılar yapılmaya başlandıktan sonra da güvenlik sorunlarını dikkatlice takip edeceğine ve işlerinin hala bitmediğine dikkati çekti.
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İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.
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Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin öncelikliler listesi açıklamıştı. Buna göre, Aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakım evinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.
İngiltere ilk onay veren ülke olmuştu: Aşı yapmaya 8 Aralık'ta başlayacaklar
İngiltere'de kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacağı bildirildi.


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