Financial Times salgında dünyaya umut olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti

Dünyanın en ünlü gazetelerinden İngiliz Financial Times gazetesi, yılın kişilerini seçti. ABD’li Pfizer ile birlikte dünyayı etkisi altına alan corona virüs için aşı geliştiren Biontech’in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yılın kişisi olarak seçildi.

"Gerginliğimiz vardı"

Gazetede yer alan açıklamada, "Biontech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu” ifadeleri kullanılırken Uğur Şahin aşıyla ilgili “Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22 binden fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmemize rağmen gerginliğimiz vardı. insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı” ifadelerini kullandı.

REKLAM

KORONAVİRÜS Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin bu evde doğdu

"Bir yıldan kısa sürede güvenli aşı"

Financial Times, "Dünyayı kasıp kavuran yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor” ifadeleriyle başarılı çifti övdü. Financial Times’ın yazısında, “Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜS Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

İngiltere, 2 Aralık'ta Pfizer - Biontech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay vermişti. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olmuştu.

KORONAVİRÜS İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı

KORONAVİRÜS Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarında çığır açan iki Türk doktoru tebrik etti