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Koronavirüs Hindistanda günlük koronavirüs vakası sayısı son günlerde dünya genelinde en üst seviyede
DÜNYA

Hindistan'da günlük koronavirüs vakası sayısı son günlerde dünya genelinde en üst seviyede

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Avustralya, Hindistan'dan yapılacak uçuşları durdurdu.

Haber Merkezi AA
Hindistanda günlük koronavirüs vakası sayısı son günlerde dünya genelinde en üst seviyede
Koronavirüs

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 323 bin 144 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Maharaştra, Uttar Pradeş, Karnataka, Kerala ve Delhi, vakaların en fazla görüldüğü bölge ve eyaletler oldu.

Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğu Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.

Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı

2 bin 771 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 197 bin 894'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 14 milyon 556 bin 209'a ulaştığı ülkede, 2 milyon 882 bin 204 kişinin tedavisi sürüyor.

  • Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Japonya’da yayılıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Japonya’da yayılıyor

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren ilkinden çok daha büyük bir dalga oluşturdu.

Uygulanan aşı sayısı 145 milyonu aştı

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede salgına karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 145 milyon 271 bin 186 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

DSÖ'de Hindistan endişesi: Günlük vaka sayıları rekor kırdı
KORONAVİRÜS
DSÖ'de Hindistan endişesi: Günlük vaka sayıları rekor kırdı

Seçim kutlaması yapılamayacak

Madras Yüksek Mahkemesinin dün Hindistan Seçim Komisyonunu ülkedeki ikinci dalganın tetiklenmesinden "tek başına sorumlu" olduğunu açıklamasının ardından Komisyon, eyalet seçimlerinin oy sayımının yapılacağı 2 Mayıs ve sonrasındaki günler için bazı kısıtlamalar getirdi.

Bu kısıtlamalara göre, siyasi partilerin kutlama yapması ve seçimlerde galip gelen adaya sertifikası verilirken 2'den fazla kişinin eşlik etmesi yasaklandı.

Avustralya uçuşları durdurdu

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan'daki vaka sayılarındaki tırmanışın ardından bu ülkeden yapılacak hava yolu seyahatlerinin 15 Mayıs'a kadar askıya alındığını açıkladı.

Morrison, Hindistan'a Kovid-19 ile mücadelesinde solunum cihazı, cerrahi maske, eldiven ve koruyucu maske göndereceklerini belirtti.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

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