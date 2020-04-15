Koronavirüs İçişleri Bakanlığı açıkladı 81 ilde market denetimi yapıldı
POLİTİKA TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde market denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 81 ilde market denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polis ve jandarmanın dün 81 ildeki market denetimlerinde, bin 183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem yapıldı" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde bin 183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 81 il valiliğine 24 Mart'ta gönderilen genelgeyle il ve ilçelerdeki tüm marketlerin saat 09.00-21.00 arasında hizmet vereceği, içerideki müşteri sayısının doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacağı, markete girmek için bekleyenler arasında en az bir metre mesafe olması gerektiği, müşteri ve market çalışanlarının maske takmalarının zorunlu olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Genelge kapsamında polis ve jandarma ekiplerince dün 81 ilde faaliyet gösteren 35 bin 868 market ve süpermarketin denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu denetimlerde genelgede belirtilen açılış kapanış saati, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uymamak ile marketteki müşteri sayısının hizmet sunulan alanın onda birinden fazla olması ve sebze meyve reyonlarında ürünlerin elle seçilmesi gibi nedenlerden 1183 iş yeri işletmecisi/müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı."

Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza
FOTOĞRAF 10
Title
Zonguldak Valiliği de ölüm ve vaka sayılarının fazla olduğu kentte aldığı ek tedbirlerle çalışmalar yapıyor. Polis ve jandarma ekipleri, mahalle, köy, belde ve ilçelerde büyük bir özveriyle çalışarak halkı alınan tedbirlere uymaya davet ediyor.
Title
Kent merkezinde polis araçlarıyla anonslar yapılarak halkın sosyal mesafe kurallarına uyması ve acil işleri olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
Title
23 KİŞİYE 51 BİN 228 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ<br><br> ​ ​ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere yönelik sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıklamasının ardından denetimler yoğunlaştı. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde 1,5 metre kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesti.
Title
42 KİŞİYE TOPLAM 111 BİN 318 LİRA CEZA <br><br>​ ​ Polis denetim sınırlarında, sosyal mesafe kuralına uymayanlarla birlikte, maske takmayan, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlarla birlikte 42 kişiye ise toplam 111 bin 318 lira para cezası kesildi.
Title
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emniyet Müdürü Turanlı, yasağa rağmen açılan çayevi sahibiyle birlikte 6 kişiye 19 bin 80 lira para cezası kesildiğini belirterek, Cebinize mi yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 724'ü geçtik 824 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza
İçişleri Bakanlığının kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta, denetimler aralıksız sürüyor. Kent genelinde, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesildi.
Abone Ol Google News
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 bindolardan satacaklardı

Tanesini 18 bin
dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
Kızılaydan yurt dışı<br>çalışmalara ara

Kızılaydan yurt dışı
çalışmalara ara

​Bu ramazan operasyonumuzun büyük kısmını yurt içine ayırdık.
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özel<br>bankaları uyardı

Özel
bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi<br> evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

​Koronavirüs salgınında dünyayı sarsan çarpıcı iddia.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Bir günde<br>50 milyon maske

Bir günde
50 milyon maske

​İhtiyaç halinde üretebileceklerini açıkladılar.
20 kat daha büyük

20 kat daha büyük

​BM'den çekirge uyarısı: 1 milyon insan açlıkla karşı karşıya.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.