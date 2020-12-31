İçişleri Bakanlığı'ndan sinema salonları genelgesi: 1 Mart'a kadar uzatıldı

Valiliklere gönderilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirlendiği hatırlatıldı. Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Tedbirlerin devamlılığı sağlanacak

Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

REKLAM

KORONAVİRÜS Sinemalarda kapasite yüzde 60’ı aşmayacak

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uymayanlara ceza kesilecek

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

FOTOĞRAF 22 The Personal History of David Copperfield - Orjinal vizyon tarihi: 8 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Peter Rabbit 2: The Runaway - Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020 Antebellum - Orjinal vizyon tarihi: 24 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Spiral - Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Wonder Woman 1984 - Orjinal vizyon tarihi: 5 Temmuz 2020 - Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020 The Woman in the Window - Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Run - Orjinal vizyon tarihi: 5 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Promising Young Woman - Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi First Cow - Orjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 30 Ağustos 2020 Minions: The Rise of Gru - Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Black Widow - Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi No Time to Die - Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 25 Kasım 2020 No Time to Die - Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 25 Kasım 2020 A Quiet Place Part II - Orjinal vizyon tarihi: 19 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi F9 - Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 21 Nisan 2021 The Lovebirds - Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi The New Mutants - Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Antlers - Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Sooryavanshi - Orjinal vizyon tarihi: 24 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi The Truth - Orjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 2020 yazı The Artist's Wife - Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Blue Story - Orjinal vizyon tarihi:: 20 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi Koronavirüs nedeniyle vizyon tarihi değişen ve ertelenen filmler IMDb, (IInternet Movie Database) corona virüs pandemi yüzünden vizyon tarihi değişen ya da ertelenen 22 önemli filmi listeledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler:

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder