Koronavirüs İçişleri Bakanlığından sinema salonları genelgesi 1 Marta kadar uzatıldı
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı'ndan sinema salonları genelgesi: 1 Mart'a kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart’ta uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Valiliklere gönderilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirlendiği hatırlatıldı. Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Tedbirlerin devamlılığı sağlanacak

Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Sinemalarda kapasite yüzde 60’ı aşmayacak
KORONAVİRÜS
Sinemalarda kapasite yüzde 60’ı aşmayacak
  • Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uymayanlara ceza kesilecek

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Koronavirüs nedeniyle vizyon tarihi değişen ve ertelenen filmler
FOTOĞRAF 22
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The Personal History of David Copperfield - Orjinal vizyon tarihi: 8 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Peter Rabbit 2: The Runaway - Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020
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Antebellum - Orjinal vizyon tarihi: 24 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Spiral - Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Wonder Woman 1984 - Orjinal vizyon tarihi: 5 Temmuz 2020 - Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020
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The Woman in the Window - Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Run - Orjinal vizyon tarihi: 5 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Promising Young Woman - Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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First Cow - Orjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 30 Ağustos 2020
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Minions: The Rise of Gru - Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Black Widow - Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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No Time to Die - Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 25 Kasım 2020
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No Time to Die - Orjinal vizyon tarihi: 31 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 25 Kasım 2020
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A Quiet Place Part II - Orjinal vizyon tarihi: 19 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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F9 - Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 21 Nisan 2021
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The Lovebirds - Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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The New Mutants - Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Antlers - Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Sooryavanshi - Orjinal vizyon tarihi: 24 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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The Truth - Orjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: 2020 yazı
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The Artist's Wife - Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
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Blue Story - Orjinal vizyon tarihi:: 20 Mart 2020 - Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Koronavirüs nedeniyle vizyon tarihi değişen ve ertelenen filmler
IMDb, (IInternet Movie Database) corona virüs pandemi yüzünden vizyon tarihi değişen ya da ertelenen 22 önemli filmi listeledi. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lokanta, berber ve sinemalar saat 22:00'de kapanacak
OYNAT 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lokanta, berber ve sinemalar saat 22:00'de kapanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22'de sona erecektir' dedi.


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