İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüse karşı üçlü savunma uyarısı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi normalleşme süreci ile yeni bir boyut kazandı. Sokağa çıkma yasağının da sona bulması ile sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken konularla ilgili önemli uyarılar yapıldı.

Üçlü savunma mekanizması





İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından koronavirüse karşı üçlü savunmanın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı 'yeni normali' hatırlatan Altun, "Bir süre sosyal hayatımızı kontrollü şekilde sürdüreceğiz. Buna mecburuz. Maske mesafe ve temizlik, kontrollü sosyal hayatımızın temel esaslarından olmalı. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

Altun, bu üçlü savunma mekanizmasını anlatan uyarısını önemli bir görselle paylaştı.