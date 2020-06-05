İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüse karşı üçlü savunma uyarısı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi normalleşme süreci ile yeni bir boyut kazandı. Sokağa çıkma yasağının da sona bulması ile sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken konularla ilgili önemli uyarılar yapıldı.
Cumhurbaşkanımızın her daim vurguladığı gibi “yeni normal”i birlikte, sağlık ve huzur içinde inşa edeceğiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/fahrettina... 5, 2020
Bir süre sosyal hayatımızı kontrollü şekilde sürdüreceğiz. Buna mecburuz.
Maske mesafe ve temizlik, kontrollü sosyal hayatımızın temel esaslarından olmalı.
İyi akşamlar pic.twitter.com/ubWClacdIB
Üçlü savunma mekanizması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından koronavirüse karşı üçlü savunmanın önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı 'yeni normali' hatırlatan Altun, "Bir süre sosyal hayatımızı kontrollü şekilde sürdüreceğiz. Buna mecburuz. Maske mesafe ve temizlik, kontrollü sosyal hayatımızın temel esaslarından olmalı. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.Altun, bu üçlü savunma mekanizmasını anlatan uyarısını önemli bir görselle paylaştı.