İngiliz The Guardian'dan 'aşı ikna timleri'ne övgü: Başarıları ülke geneline yayıldı

Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Sırası gelenlerde BioNTech ve Sinovac opsiyonları sunulsa da bazı vatandaşların hak kazanmalarına rağmen aşı olmaya gitmedikleri ortaya çıkmıştı.

Bunun ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Aşı timleri her gün sırası gelmesine rağmen randevu almayan yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor.

DÜNYA BASININDA

Bu projenin kısa sürede yakaladığı başarı dünyanın da dikkatini çekti. İngiliz The Guardian gazetesi 'Kovid ikna timleri'ni manşetine taşıdı.

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İLK OLARAK İLÇELERDE BAŞLADI

İlk olarak ilçelerde başlanan bu uygulamanın yakaladığı başarı sonrası ülke geneline yayıldığının altının çizildiği haberde ekiplerin ilk olarak sohbet etmek için evlere gittiği belirtildi.

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Haberde bu ziyaretlerde vatandaşların ikna edilmesi için muhtarların da evler gittiği ve ikna timlerinin sonuç almasından kısa bir sonra bu kişilerin aşılandığı bilgisine de yer verildi.

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"HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İKNA EDİLDİ"

Guardian ile deneyimlerini paylaşan Dr Hülya Doğan Tiryaki "İkna timlerine sakin ve mantıklı argümanlar içeren bir konuşma yapmaları öneriliyor. Neredeyse aradığımız her iki kişiden biri bu görüşmeden sonra aşı yaptırmaya karar veriyor" ifadelerini kullandı.

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