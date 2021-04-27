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Koronavirüs İngiliz The Guardiandan aşı ikna timlerine övgü Başarıları ülke geneline yayıldı
AVRUPA TÜRKİYE

İngiliz The Guardian'dan 'aşı ikna timleri'ne övgü: Başarıları ülke geneline yayıldı

Koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için kurulan 'aşı ikna timleri'nin başarıları dünya basınında manşet oldu. İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye'nin bu projesini manşetine taşıyarak 'Kovid ikna timleri'nin başarısından bahsetti.

Haber Merkezi Diğer
İngiliz The Guardiandan aşı ikna timlerine övgü: Başarıları ülke geneline yayıldı
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Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Sırası gelenlerde BioNTech ve Sinovac opsiyonları sunulsa da bazı vatandaşların hak kazanmalarına rağmen aşı olmaya gitmedikleri ortaya çıkmıştı.

Bunun ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Aşı timleri her gün sırası gelmesine rağmen randevu almayan yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor.

DÜNYA BASININDA

Bu projenin kısa sürede yakaladığı başarı dünyanın da dikkatini çekti. İngiliz The Guardian gazetesi 'Kovid ikna timleri'ni manşetine taşıdı.

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İLK OLARAK İLÇELERDE BAŞLADI

İlk olarak ilçelerde başlanan bu uygulamanın yakaladığı başarı sonrası ülke geneline yayıldığının altının çizildiği haberde ekiplerin ilk olarak sohbet etmek için evlere gittiği belirtildi.

Haberde bu ziyaretlerde vatandaşların ikna edilmesi için muhtarların da evler gittiği ve ikna timlerinin sonuç almasından kısa bir sonra bu kişilerin aşılandığı bilgisine de yer verildi.

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Şaban dedeyi aşı timi ikna etti

"HER İKİ KİŞİDEN BİRİ İKNA EDİLDİ"

Guardian ile deneyimlerini paylaşan Dr Hülya Doğan Tiryaki "İkna timlerine sakin ve mantıklı argümanlar içeren bir konuşma yapmaları öneriliyor. Neredeyse aradığımız her iki kişiden biri bu görüşmeden sonra aşı yaptırmaya karar veriyor" ifadelerini kullandı.

Aşı ikna timi
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Aşı ikna timi

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