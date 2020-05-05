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Koronavirüs İngilterede ağır bilanço
TÜRKİYE

İngiltere'de ağır bilanço

İngiltere, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 29 bin 427'ye yükselmesiyle Avrupa'da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 693 artarak 29 bin 427’ye çıktı. Yeni veriler İngiltere'yi ölü sayısında dünya da da ABD'nin ardından ikinci sıraya yükseltti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere’de toplam test sayısı 84 bin 806 yeni testle 1 milyon 383 bin 842’ye ulaşırken, toplam vaka sayısı da 4 bin 406 artışla 194 bin 990 oldu. Salgınla mücadelede sonraki aşamanın da kolay olmayacağına dikkati çeken Raab, halkın "yeni normale" uyum sağlamasının isteneceğini kaydetti.

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Gerçek rakamlar 40 bine dayandı

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da resmi istatistik kuruluşlarının mayıs başına kadar olan dönemi kapsayan verilerine göre ise Birleşik Krallık genelinde Kovid-19 bağlantılı ölümlerin sayısı 32 bin 375 olarak açıklandı. Ölüm sertifikalarına dayanan veriler, Kovid-19'un ana ölüm nedeni olmadığı vakaları da kapsıyor. Bununla birlikte, İngiliz basınında yer alan iddialara göre, ülkedeki gerçek ölü sayısı 40 bine yaklaşmış bulunuyor.

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