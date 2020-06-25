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Koronavirüs İngilterede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bin 230a çıktı
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüste son durum: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 149 artarak 42 bin 230'a yükseldi. Vaka sayısı ise bin 118 artarak 307 bin 980'e ulaştı. Son 24 saatte 167 bin 23 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 710 bin 292 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 230'a çıktı.

Vaka sayısı ise bin 118 artarak 307 bin 980'e ulaştı. Son 24 saatte 167 bin 23 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 710 bin 292 oldu.

  • İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi
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İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölümle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

İngiltere'de sağlık çalışanları için rekor bağış toplayan yüzbaşı 100 yaşına girdi
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İngiltere'de sağlık çalışanları için rekor bağış toplayan yüzbaşı 100 yaşına girdi
İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için toplandığı milyonlarca lira bağışla gündeme gelen İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore bugün 100 yaşına girdi. Moore için 2'inci Kraliçe Elizabeth tebrik kartı gönderirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görüntülü mesaj yayınladı.


Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyulmuştu.

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