Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İstanbuldaki AVMde yine aynı manzara Bu kez önünde yemek yediler
TÜRKİYE

İstanbul'daki AVM'de yine aynı manzara: Bu kez önünde yemek yediler

İstanbul Bayrampaşa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki lokantalardan yemek alanlar, AVM önünde karınlarını doyurdu. Aynı AVM geçtiğimiz hafta restoranlar önünde oturarak yemek yiyenlerle gündeme gelmişti.

Haber Merkezi DHA
AVM önünde oturup yemek yiyen vatandaşlar, salgını hiçe saydı.
AVM önünde oturup yemek yiyen vatandaşlar, salgını hiçe saydı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme mekanlarında masa ve sandalyeler kaldırılmış ve sadece paket servis ya da 'gel- al' hizmeti verilmesine karar verilmişti.

Korona kuyruğu
KORONAVİRÜS
Korona kuyruğu

  • Daha önce AVM içerisinde yere oturarak yemeklerini yiyen vatandaşlar görüntülere yansırken, buna karşı önlem alındı. İçeride yemek yemelerine izin verilmeyenler AVM önünde karınlarını doyurdu.

İzmir’de yeni korona tedbirleri: Piknikler yasaklandı, AVM'lerde kimse oturamayacak
KORONAVİRÜS
İzmir’de yeni korona tedbirleri: Piknikler yasaklandı, AVM'lerde kimse oturamayacak

Güvenlik görevlileri uyardı

Bayrampaşa'daki alışveriş merkezi önünde bulunan oturma alanları ile süslemelerin bulunduğu taşlara oturan bazı vatandaşlar burada toplanarak yemeklerini yedikleri görüldü. Zaman zaman sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen vatandaşları güvenlik görevlileri uyardı.

AVM'ye akın: Saatlerce kuyrukta beklediler
FOTOĞRAF 5
Title
Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye’de Efsane Cuma olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.
Title
Artan koronavirüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi.
Title
AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Title
AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara koronavirüsü unutturduğu görüldü.
Title
Korona virüs hiçe sayıldı, indirim nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu
AVM'ye akın: Saatlerce kuyrukta beklediler
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken "Efsane Cuma" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.


Abone Ol Google News
Vatandaşları da çileden çıkardı

Vatandaşları da
çileden çıkardı

Cezadan kaçmak için polis ekiplerini suçladı.
Maç başladı

Maç başladı

​Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.
81 ile yeni genelge

81 ile yeni genelge

​Paket servise ve müzik yayınına sınırlandırma.
Kuş gribi tehlikesi

Kuş gribi tehlikesi

​390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi.
Derbide yok

Derbide yok

​Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkartıldı.
42 ilde terör operasyonu

42 ilde terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 641 kişi gözaltında.
Erzurumlulara müjde

Erzurumlulara müjde

​Yeni fabrikalar, yeni istihdam alanları kurulacak.
Muhteşem <br>geri dönüş

Muhteşem
geri dönüş

​Denizlisipor, Başakşehir karşısında 3-0'dan geri geldi.

Sevindiren haber

Sevindiren haber

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama.

"Perdeyi açmaya korkar oldum"

"Perdeyi açmaya korkar oldum"

​İkinci dalgayı yaşayan Bursa'dan endişelendiren görüntüler.
Ordu'da kırmızı alarm

Ordu'da kırmızı alarm

​Hastanelerin boş alanları yoğun bakıma dönüştürülüyor.
Firari damada suçüstü

Firari damada suçüstü

İzdivaç programıyla tanınmıştı, suç makinesi çıktı.
379 dolardan satılıyor

379 dolardan satılıyor

​Koronavirüse karşı ekstra koruma sağlayan kask üretildi.
PKK'dan<br>Ermenistan itirafı

PKK'dan
Ermenistan itirafı

Dağlık Karabağ savaşında gündeme gelmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.