İstanbul'daki AVM'de yine aynı manzara: Bu kez önünde yemek yediler

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme mekanlarında masa ve sandalyeler kaldırılmış ve sadece paket servis ya da 'gel- al' hizmeti verilmesine karar verilmişti.

KORONAVİRÜS Korona kuyruğu

Daha önce AVM içerisinde yere oturarak yemeklerini yiyen vatandaşlar görüntülere yansırken, buna karşı önlem alındı. İçeride yemek yemelerine izin verilmeyenler AVM önünde karınlarını doyurdu.

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Güvenlik görevlileri uyardı

Bayrampaşa'daki alışveriş merkezi önünde bulunan oturma alanları ile süslemelerin bulunduğu taşlara oturan bazı vatandaşlar burada toplanarak yemeklerini yedikleri görüldü. Zaman zaman sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen vatandaşları güvenlik görevlileri uyardı.



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