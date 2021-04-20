İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 390 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 294 bin 45 testte 12 bin 74 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 891 bin 63'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 482 bin 715'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 151'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 390 artarak, 117 bin 633'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 453 artışla 3 milyon 290 bin 715'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibariyle 15 milyon 674 bin 80 oldu. Aşılananların 4 milyon 597 bin 263'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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