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Koronavirüs Kapıköy Sınır Kapısı yeniden açılıyor İrana giriş çıkışlar başlayacak
TÜRKİYE

Kapıköy Sınır Kapısı yeniden açılıyor: İran'a giriş çıkışlar başlayacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından önlem amaçlı sınır kapıları kapatılmıştı. Van'da da 24 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı, gelecek hafta yeniden geçişlere açılıyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "İran'da bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan İranlı vatandaşlar bundan sonra giriş ve çıkışlar yapabilecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kapıköy Sınır Kapısı önümüzdeki hafta açılıyor.
Kapıköy Sınır Kapısı önümüzdeki hafta açılıyor.

Van'ın İran'a açılan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart'ta araç ve yaya geçişlerine kapandı. O tarihten bu yana geçişlere izin verilmeyen Gümrük Kapısı, önümüzdeki hafta yaya geçişlerine açılıyor.

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"Dileğimiz eskiden olduğu gibi turist yoğunluğunu yakalamak"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, geçişlerin bir önceki yıl gibi olmayacağını belirterek, "Şu an Esendere, Gürbulak açık. Onlardaki işlem nasılsa Kapıköyde de aynı olacak. İran'da bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan İranlı vatandaşlar bundan sonra giriş ve çıkışlar yapabilecek. Dileğimiz, temennimiz bu pandemi sürecinin atlatılarak İranlı turistlerin eskisi gibi, yani günde 3-4 bin turistin geldiği günlere tekrar yakalamak. Ama bugün için o mümkün değil." dedi.

Yurda girenlerden test sonucu istenecek

Haftaya yaya geçişlerinin başlayacağını belirten Bilmez şöyle devam etti: "Yurt dışına çıkanlar zaten test sonucu yapılmış, negatif test sonucu aranıyor. Ülkemize girenlerde de bu test sonucu istenecek. Esendere Sınır Kapısı hakkında bilgi aldım. Şu an günlük 25 kişi giriş-çıkış yapıyor. Yani öyle çok kişi gelip girmeyecek. Bizim günlük beklentimiz 15-20 civarı. İran yetkilileri ile bir görüşmemiz var. Bu görüşmeden sonra haftaya yaya geçişine açacağız."


Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu: Bulgaristan karantinayı kaldırdı, girişler başladı
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Bulgaristan, 13 Mart'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yük taşıyan TIR'lar haricinde sınırlarını yolcu giriş ve çıkışlarına kapattı. Türkiye'nin 11 Haziran’da karantina uygulamasını kaldırmasına rağmen Bulgaristan hükümeti, koronavirüs salgınının devam ettiği gerekçesiyle uygulamayı sürdürdü.
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Normalleşme sürecinde çifte vatandaş olanlar ile ikameti bulunanlara PCR testi ve 14 günlük karantina uygulaması şartı uygulayan Bulgaristan'ın Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, bugünden itibaren Türkiye'den gelen herkese PCR testi ve 14 günlük karantina uygulamasını kaldırıldığını açıkladı.
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Kararın ardından Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelmeye başladı. Kapıkule'den giriş yapanların araçları dezenfekte edilirken, ateşleri ölçüldü.
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Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan Remzi Mümin, kapıların kapalı olması nedeniyle 6 aydır Türkiye'ye gelemediğini, karantina uygulamasının kalkmasıyla Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyledi. Mümin, Kırcaali'de yaşıyorum ve 6 aydır kapılar kapalı, diye gelemiyorduk. Şimdi geçişler serbest oldu, çok sevindik. Edirne'ye alışverişe geldim. Biz alışverişimizi kur farkı nedeniyle Edirne'den yapıyoruz. İnşallah bir daha kapanmaz dedi.
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Karantina nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve sınır kapılarının açılmasıyla alışveriş için Edirne'ye geldiğini söyleyen Ayşe Öztürk ise Kapıların açılmasına çok sevindik. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gidiyoruz diye konuştu.
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğu: Bulgaristan karantinayı kaldırdı, girişler başladı
Dünyayı etkisi altına aln koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke sınır kapılarını kapatmıştı. Onlardan biri olan Bulgaristan da yaklaşık 6 ay önce aldığı karantina uygulaması kararını kaldırdı. PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı.


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