Koronavirüs Kışlıklar Anadoludan Kurutulmuş üründe Avrupanın tercihi Türkiye
TÜRKİYE

Kışlıklar Anadolu’dan: Kurutulmuş üründe Avrupa'nın tercihi Türkiye

Avrupa başta olmak üzere dünya sofralarını Anadolu’nun kurutulmuş meyve ve sebzeleri süslüyor. Türkiye, kurutulmuş meyve ihracatında dünya 2’ncisi, kurutulmuş sebzede ise 9’uncusu konumunda. Pazar payını hızlıca artıran sektör, özellikle Avrupa pazarında tercih ediliyor. Ülkemizin kurutulmuş domates ihracatında ABD yüzde 26’lık payla ilk sırada yer alıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Kışlıklar Anadolu’dan: Kurutulmuş üründe Avrupanın tercihi Türkiye
Koronavirüs

Başta Avrupa olmak üzere dünya sofralarını Anadolu’nun kurutulmuş meyve ve sebzeleri süslüyor. Kuru meyve-sebze sektöründe önemli bir paya sahip olan Türkiye, bunu artırma peşinde. Küresel ihracat sıralamasında Türkiye, kurutulmuş meyve ürünlerinde 2’nci, kurutulmuş sebze ürünlerinde 9’uncu sırada yer alıyor. 2020 yılı Türkiye’nin toplam kuru meyve ihracatı 400 bin ton ve değeri 980 milyon dolar. 2020 yılı kurutulmuş sebze ihracatı ise 21 bin ton ve değeri 64,5 milyon dolar.

KURU ÜZÜMDE LİDERLİK PAYI

Kuru üzüm ihracatında Türkiye, 267 bin ton ihracat ve yüzde 30’luk pay ile dünya ihracatında birinci sırada yer alırken, ABD 80 bin ton ve yüzde 10 pay ile ikinci sırada yer alıyor. Kuru kayısı ihracatında Türkiye 90 bin ton ihracat ve yüzde 57’lik pay ile dünya ihracatında birinci konumda. Kuru incirde ise 68 bin ton ihracat ve yüzde 52’lik pay ile dünya ihracatında birinci sırada.

AB ÜLKELERİ ÖNDE

Türkiye’nin kuru meyve ihracatında AB ülkeleri öne çıkıyor. Birleşik Krallık yüzde 17’lik payla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi Almanya yüzde 12’lik ve Fransa yüzde 9’luk payla takip ediyor. Kurutulmuş domates üretimi ve ihracatına da ilgi artıyor. 2020 yılı kurutulmuş sebze ihracatımız 21 bin ton ve değeri 64,5 milyon dolardı. Avrupa ülkelerinin ilgi gösterdiği bu alanda İtalya, ABD, Polonya ve Almanya önemli ülkeler arasında.

FARKLI YATIRIMLAR GELİYOR

  • Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yaş meyve ve sebze üretiminin yoğun olduğu İzmir, Manisa ve Tokat’ta üç adet kurutma tesisi kurulacak, İstanbul’da sebze ve meyve kurutma fırını alımı yapılacak. Kurutma tesisleri için proje sağlanacak toplam ödenek 6 milyon 291 bin 300 TL. Tesislerin faaliyete başlamasıyla birlikte ülke ekonomisine 438 milyon 560 bin 313 TL katkı sağlanacağı öngörülüyor.

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