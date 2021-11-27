Koronavirüs Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor ABD rekor tazeledi İngilterede yeni varyant alarmı
DÜNYA

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: ABD rekor tazeledi İngiltere'de yeni varyant alarmı

Koronavirüs salgınının en fazla can aldığı ülke olan ABD'de, son 24 saatte bine yakın kişi daha virüse yenik düştü. Toplamda 776 bin 349 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bir günde 85 bin 469 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan İngiltere'de iki kişide yeni varyantı tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Avrupa'da virüsün merkez üssü haline gelen Almanya'daki vatandaşlar için her türlü sorumluluğun alınacağını vurguladı. İşte koronavirüsle mücadele eden dünyadan öne çıkan son dakika gelişmeleri...

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Haber Merkezi AA
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: ABD rekor tazeledi İngilterede yeni varyant alarmı
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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, koronavirüsün en fazla vurduğu ülke olan ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 85 bin 469 artışla 48 milyon 177 bin 954'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 776 bin 349'a ulaştı.

Dünyada yeni varyant alarmı: Omicron
KORONAVİRÜS
Dünyada yeni varyant alarmı: Omicron

İNGİLTERE'DE YENİ VARYANT PANİĞİ: HANELER KARANTİNADA

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada yeni varyant tespit iki kişinin hane halkıyla karantinaya alındıklarını belirtti.

İki vakanın "bağlantılı" olduğunu aktaran Javid, vakaların görüldüğü Chelmsford ve Nottingham'da toplu testler yapılacağını bildirdi.

Öte yandan Javid, pazar günü sabah saat 04.00'ten itibaren seyahatle ilgili "kırmızı listeye" Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya'nın da ekleneceğini duyurdu.

Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceklerini vurgulayan Sağlık Bakanı, Başbakan Boris Johnson'ın bugün ilgili sağlık yetkileriyle önlemlere ilişkin basın toplantısı yapacağını açıkladı.

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ALMANYA'DA DURUM KRİTİK: VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ

Bakan söz konusu yanıttan kısa bir süre sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise, Almanya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle, vatandaşlarımız için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan paylaşımında, "3,5 Milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 Milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72.159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

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