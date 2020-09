Koronavirüs haberleri: Profesör Bülent Oktay'dan korkutan uyarı: Koronavirüslü hayata alışmak zorundayız Profesör Oktay'dan korkutan uyarı: Koronavirüslü hayata alışmak zorundayız Prof. Dr. Bülent Oktay, her geçen gün daha da artan koronavirüs vakalarının ardından korkutan bir uyarıda bulunarak virüsün insanların hayatına kalıcı olarak yerleşeceğini vurguladı. Oktay, “Bir aşı bulunsa bile virüs sürekli mutasyona uğrayacağı için, aşıların her yıl yenilenmesi gerekecek. Bundan sonra her zaman koronavirüs konusunda dikkatli olmak durumunda olacağız” dedi.

Haber Merkezi 02 Eylül 2020, 10:54 Son Güncelleme: 02 Eylül 2020, 10:55 İHA