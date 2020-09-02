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Koronavirüs haberleri: Profesör Bülent Oktay'dan korkutan uyarı: Koronavirüslü hayata alışmak zorundayız

Profesör Oktay'dan korkutan uyarı: Koronavirüslü hayata alışmak zorundayız

Prof. Dr. Bülent Oktay, her geçen gün daha da artan koronavirüs vakalarının ardından korkutan bir uyarıda bulunarak virüsün insanların hayatına kalıcı olarak yerleşeceğini vurguladı. Oktay, “Bir aşı bulunsa bile virüs sürekli mutasyona uğrayacağı için, aşıların her yıl yenilenmesi gerekecek. Bundan sonra her zaman koronavirüs konusunda dikkatli olmak durumunda olacağız” dedi.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. Bülent Oktay
Prof. Dr. Bülent Oktay

Ürolog Prof. Dr. Bülent Oktay, önceki yılın son ayında ortaya çıkan ve dünyayı çevreleyen yeni tip koronavirüs alınan tedbirler sayesinde önce düşüşe geçtiğini, ardından tedbirlerin yavaşlatılması ile virüsün yeniden ivme kazandığını söyledi.

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TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ İLE YAYILMA HIZI ARTTI

Birçok meslek grubunun normal iş döngüsünü yapamaz hale geldiğine işaret eden Prof. Dr. Bülent Oktay, “Bu durumdan en çok hizmet sektörü etkilendi. Özellikle kalabalık gruplara hizmet verenler, iş yapamaz oldu. Hayatın tekrar normale dönmesi amacıyla, önceden alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile virüs yayılma hızı tekrar arttı. Bunun sonucu olarak ta hasta sayısı ve ne yazık ki ölümler de arttı. Hastaneler yine Covid-19’lu hastalar ile dolmaya başladı. Diğer hastalara verilen hizmet ve tedaviler de aksamalar oluştu. İnsanlar yine çok önemli bir sıkıntıları olmadıkça hastanelere gelmez oldu” diye konuştu.

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"KIŞI VİRÜS BASKISI İLE GEÇİRECEĞİZ"

  • Dünyanın birçok ülkesinde aşı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Bülent Oktay, “Aşıyı ilk bulanlar kendi vatandaşlarını ve ekonomilerini rahatlatacak. Ayrıca başka ülkelere satarak gelir de elde edecek. Bu nedenle aşı konusunda yoğun çalışmalar var. Bununla birlikte aşının uygulamaya geçmesi uzun bir süre alacak. Birkaç ay içinde aşı bulunsa bile çok sayıda üretilip, milyonlarca insana sunulabilmesi en erken ve iyi ihtimalle 2021 ilk baharını bulacak. Bu durumda önümüzdeki kışı Covid-19 baskısında geçireceğiz demektir. Tüm günlük rutinlerimizi, bu konuyu göz önünde tutarak planlayıp uygulamak gerekecek. Özellikle havaların soğuyup, kışlık mekanlarda insanların daha yakın olması gerektiğinde, hastalığın yayılma hızı daha da artabilecektir” şeklinde konuştu.

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"MASKE VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMELİ"

Alınması gereken tedbirler konusunda da tavsiyelerde bulunan Oktay, “İlk olarak kalabalık ortamlardan kaçınmak gerekiyor. Sık görüşmediğimiz veya tanımadığımız insanlarla uzun süreli temastan sakınmak gerekecek. Virüsün bir damlacığa yapışarak yayıldığını unutmayarak davranmalıyız. Bugün için, kişilerden 1,5-2 metre uzaklıkta kalabilmek ve maske en önemli korunma aracı. Hasta olan ya da olmayan herkes maske kullanmalı. Maskenin cerrahi maske standardında olması gerekiyor. Düz keten kumaşlarla yapılan maskeler damlacıktan yeteri kadar koruyamaz. Ayrıca maskeleri de yoğun günlük kullanımlarda sıkça değiştirmek daha uygun. Aşırı nemli ve ıslak maskelerin koruyuculukları azalmaktadır. Sonuç olarak aşı uygulansa dahi, virüs sürekli mutasyona uğrayacağı için, aşıların her yıl yenilenmesi gerekecek. Ve biz bundan sonra hep korona virüs konusunda dikkatli olmak durumunda olacağız” dedi.

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