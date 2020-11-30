Koronavirüs haberleri: Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası Rusya’da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 26 bin 338 yeni vaka tespit edildi Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654’e ulaştı. Toplam 39 bin 895 de can kaybı yaşandı.

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 12:59 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 13:02 DHA