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Koronavirüs Rusyada son koronavirüs tablosu 24 saatte 26 bin 338 yeni vaka tespit edildi
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Koronavirüs haberleri: Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 26 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654’e ulaştı. Toplam 39 bin 895 de can kaybı yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 368 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 39 bin 895’e ulaştığını açıkladı.

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