Rusya’da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 26 bin 338 yeni vaka tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 368 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 39 bin 895’e ulaştığını açıkladı.
Rusya’da son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 368 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 39 bin 895’e ulaştığını açıkladı.
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