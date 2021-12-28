Koronavirüs vakaları dünya genelinde korkutucu seviyede: Omicron baskın varyant oluyor

İngiltere'de son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK SAYI

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 129 bin 471 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka oldu.

Açıklanan sayı, Noel ve sonrasındaki tatiller nedeniyle İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki vakaları kapsamıyor. Buna rağmen, 25 Aralık'ta kaydedilen 122 bin 186'lık rekor vaka sayısı geçildi.

Omicron varyantı 177 bin 201'e çıktı

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 17 bin 269 vaka sayısının görülmesiyle Omicron vaka sayısı 177 bin 201'e çıktı. Ancak Galler'in Noel ve resmi tatiller nedeniyle bildirimde bulunmaması ve İskoçya da artık haftada bir açıklama kararı aldığı için toplam Omicron varyantı vaka sayısı tam olarak bildirilemedi.

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Öte yandan hastanedeki hasta sayısı, bir gün içinde yaklaşık 1000 artarak 8 bin 474'ten 9 bin 546'ya çıktı. Geçen haftaya göre artış olsa da salgının zirvesinde görülen 34 bin hasta sayısının çok gerisinde kalındı.

ABD'de, son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 59'unun Omicron varyantından oluştuğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından güncellenen verilere göre, geçen hafta ABD'deki yeni vakaların yüzde 59'unu Omicron varyantı oluşturdu. Bu oranının, bir önceki haftaya kıyasla Omicron'a bağlı vaka sayısında yüzde 23 artış olduğu anlamına geldiği belirtildi.

CDC tarafından 21 Aralık'ta yapılan açıklamada ise, Omicron'un, ülkedeki vakalarda görülme sıklığının önceki haftalara nispeten 6 kat arttığı ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğu bildirilmişti.

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Hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlenen bilgilere göre, ülkede ilk kez 1 Aralık'ta California'da tespit edilen Omicron varyantının, 22 Aralık'ta 50 eyalette birden görüldüğü duyurulmuştu.

Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı bir günde iki katın üzerinde arttı

Yunanistan'da Kovid-19 vaka sayısının düne göre iki katın üzerinde artarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

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Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 885'e yükseldi. Dün 9 bin 284 olarak açıklanan günlük vaka sayısı 24 saat içerisinde 2 katın üzerinde artış gösterdi.

Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 60 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 20 bin 557'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, dün, vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkati çekerek 3 Ocak 2022'den itibaren Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurmuştu.