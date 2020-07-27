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TÜRKİYE

Koronavirüse karşı önemli uyarı: ​Para alışverişinden sonra maskeye dokunmayın

Para alışverişinden sonra maskeye dokunmayın

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazarda alışveriş yaparak vatandaşları koronavirüse karşı uyardı. Prof. Dr. İlhan, “Karşılıklı para alışverişinde el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Alışverişi yaptıktan sonra ellerimizi maskeye götürmemeliyiz. Sadece bizim için değil, satış yapan arkadaşımız için de bu geçerli” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara’nın Çankaya ilçesinde kurulan semt pazarında alışveriş yaparak pazarcı esnafı ve vatandaşlara koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralları anlattı. Pazarcı esnafı ile sohbet eden Prof. Dr. İlhan, sosyal mesafeye uymalarını ve maske takmalarını istedi.

KURALLARA UYULURSA RİSK AZALIR

Prof. Dr. İlhan satıcı ve vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Hem satıcıların hem de alışverişe gelen vatandaşların üç kuralı akıllarından çıkarmamaları gerekiyor. Fiziksel mesafe, maske ve hijyene uyarak hareket etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra ‘geldik alışveriş yaptık’ diyelim, para alışverişi olacak karşılıklı. El hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Alışverişi yaptıktan sonra ellerimizi maskeye götürmememiz gerekiyor. Sadece bizim için değil, satış yapan arkadaşımız için de bu geçerli. Devam ettik, başka ürünler aldık, evimizden muhtemelen poşet veya çanta getiriyoruz. Çantamıza bu ürünleri koyduk, evimize gittik, poşetimizi burada yere değdirdiysek evde de onu uygun bir yere koymamız gerekir. Eve gittikten sonra elimizi mutlaka yıkamamız gerekiyor. Pazarlarda eğer fiziksel mesafeye dikkat edilir, maske takılır, el hijyenine uyulursa riskin azalacağını söyleyebiliriz” dedi.

Mustafa Necmi İlhan

ÇİĞ GIDALARDAN BULAŞMAZ

İlhan, pazarda satılan gıdalardan koronavirüs bulaş riskinin olup olmadığına ilişkin, “Buradaki çiğ gıdalardan bulaş söz konusu değil. Ancak, biz almadan önce bir başka müşteri ya da satıcı üzerine hapşırdıysa, öksürdüyse elbette risk söz konusu. Zaten dışarıdan aldığımız şeyleri eve gidip yıkadıktan sonra, pişirilecek ürünleri pişirip yedikten sonra bir sakıncası yok. Riskin az olduğunu söyleyebiliriz. Kurallara uyulmadığı takdirde buradan kaynaklanan hastalıklar elbette yükselebilir. ‘Bir ilçede, bir mahallede vakalar çok arttı’ diye konuşuyoruz işte onlar tıpkı düğünlerde olduğu gibi böyle yerlerde bulunan sıkı temaslardan kaynaklanan vakalar” diye konuştu.

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