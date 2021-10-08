Koronavirüs Kovid psikolojimizi bozdu Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var
TÜRKİYE

Kovid psikolojimizi bozdu: Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var

Bir buçuk yıldır mücadele ettiğimiz Kovid-19 psikolojimizi de bozdu. Vefatlar, hastalık ve karantina nedeniyle aramızda kalabalık içinde yürüyemeyen, toplu ulaşım aracına binemeyen, salgında kaybettiği yakınını göremediği için öldüğüne inanamayan çok sayıda insan var. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Kovid-19’dan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sunmak için kurduğu Koronavirüs Online Destek Programı (KORDEP) Koordinatörü Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım şu bilgileri verdi: Salgın başlarında hastalık ve bulaştırma kaygısı, uykusuzluk, nefes almakta zorlanma vardı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Kovid psikolojimizi bozdu: Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 salgını ruh sağlığımızı da bozdu. Salgında 1,5 yıl geride kalırken bazı vatandaşlar yaşanan zorlu sürecin etkilerini hala taşıyor. Topluluk içinde yürüyemeyen, akrabalarını ziyaret edemeyen, metrobüse binemeyen, salgında kaybettiği yakınını gömemediği için öldüğüne bir türlü inanamayan birçok insan aramızda yaşıyor.

Ejder Akgün Yıldırım
Ejder Akgün Yıldırım

DESTEK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

  • Salgın sırasında psikolojik destek sunmak için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Koronavirüs Online Destek Programı (KORDEP) Koordinatörü Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, “Bu dönemde ortaya çıkan ruhsal sorunların çoğunlukla üstesinden gelinebiliyor. Ancak özellikle uzun süre yoğun bakımda tedavi görenlerde daha fazla etkilenme gözlemliyoruz. Bazı olgularda travma sonrası stres bozukluğu görülebiliyor.” diyerek “Salgın sonrası artan sorunlarınız varsa uzmana başvurmalısınız” ifadelerini kullandı. Prof. Yıldırım, şunları söyledi:

Prof. Yıldırım, “Başlangıçta her 3 çağrıdan 1’i bizim açımızdan kritikti. Projeden 10 binin üstünde kişi hizmet aldı. Yaklaşık 4 bin kişi ikinci aşama ileri hizmetten yararlandı” dedi.
Prof. Yıldırım, “Başlangıçta her 3 çağrıdan 1’i bizim açımızdan kritikti. Projeden 10 binin üstünde kişi hizmet aldı. Yaklaşık 4 bin kişi ikinci aşama ileri hizmetten yararlandı” dedi.

Sıra psikolojide: Virüsün belinini kırılmasının ardından şimdi psikolojik mücadele başlıyor
KORONAVİRÜS
Sıra psikolojide: Virüsün belinini kırılmasının ardından şimdi psikolojik mücadele başlıyor

KAYGI YALNIZLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ

“Salgının başlarında karantina ve hastalık kaygısı baş gösterirken, uykusuzluk, nefes almakta zorlanma ve çarpıntı belirtileri ifade ediliyordu. Orta dönemde ağırlıklı olarak karantinada kalan, yakınını kaybeden ve işi bozulan kişilerle karşılaştık. Bu kişiler mutsuzluk, yalnızlık, çaresizlik, karamsarlık gibi yoğun duygusal tepkiler vardı, depresif bir tablo çiziyorlardı. Başlangıçta kaygı varken, sona doğru tükenmeye ve yalnızlaşmaya doğru evrilen bir belirti grafiği gördük. Yoğun bakım ünitelerinde yakınlarını göremeyenler, hastalıkla yalnız mücadele eden insanlar vardı. Taziyeler, vedalar eksik kaldı. Süreç uzadıkça ev içi şiddet yaşandı. Şimdi ise üçüncü evredeyiz ve 2 yıla yaklaşan salgınlı yaşamın geç sonuçlarını gözlemliyoruz.”

Korona korkusu psikolojik sorunları artırdı: Desteğe başvuranların sayısı yüzde 60 arttı
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Türkiye genelinde pandemi nedeniyle hayata geçirilen kontrollü sosyal hayat sonrası insanlar salgının bulaşma riskine karşı tedbirli olmaya başladı. Uzun süre sokağa çıkma yasakları ve vakalardaki artış dolayısıyla evden çıkmayan vatandaşların içinde bulunduğu psikolojiyi dile getiren Psikolog Melike Şeker Cinbay, Covid-19 salgınından sonra psikiyatri polikliniklerine kaygı bozukluğu ve temizlik takıntısıyla gelen hastalarda artış gözlemledik. Temizlik takıntısıyla başvuran hastaların tedbirlerle beraber bu takıntıları daha da arttı diye konuştu.
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Koronavirüsün ilk çıktığı günlerde evlerinde izole bir yaşam geçiren vatandaşların salgının geçici olduğunu düşündüğünü ve aylarca izole bir şekilde yaşadıktan sonra bunaldığını aktaran Cinbay, İnsanlar normal hayatlarına döndükten sonra vakalar tekrardan artmaya başladı. Çocuklar, anne ve babalar, hepimizi sıkıntıya sokmaya başladı. Hepimiz sosyal varlıklarız. Bu dönemlerde sosyalleşmemiz bitti. Sosyalleşme bittiği için buna paralel olarak insanların psikolojik sıkıntıları da arttı dedi.
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Başkalarının yanında öksürdüğünde 'korona değilim' açıklaması yapmak zorunda kalan insanlardan bahseden Cinbay, sözlerine şu şekilde devam etti:
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'Acaba covid miyim' diye düşünülmesi kaygı bozukluğunu daha da artırdı. Çocuklar daha da fazla gerildiler. Evde enerjilerini atamıyorlar. Yaş gruplarına göre de sıkıntılar farklılaşıyor. Kreş dönemindeki çocuktan, üniversite döneminde okuyan gencimize kadar birçok sıkıntı var. Sıkıntılar farklı olsa da aslında ortak olan şey pandemi süreci.
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Pandeminin neden olduğu sıkıntılardan dolayı kliniğe gelenlerin oranının yüzde 50-60 arttığını söyleyen Cinbay, Öncelikle ev izolasyonundan sonra evliliklerle ilgili sıkıntılar arttı. Problemli olan evliliklerde bir kısım, çözebildikleri problemleri evde çözdü. Çözemeyenler ise boşanma kararı alarak, bize terapi almaya geldiler'' ifadelerini kullandı.
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Koronavirisün psikolojik etkenleri sonrası intihar eğilimindeki kişilerde yarattığı etkilerden bahseden Cinbay, Kişinin intihar eğilimi varsa, ciddi bir depresyonu varsa ve bununla ilgili yardım almadıysa koronavirüs süreci de insanın içine kapanmak zorunda olduğu bir dönem. Çünkü sosyalleşmeyi minimuma indirdik. Bireysel farklılıklar göstererek intihara da sürükleyebilir'' diye konuştu.
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Psikolog Melike Şeker Cinbay, koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen hasta ve yakınlarına telefonla destek olduklarını söyledi. Bu hastalığa yakalanan bireylerin ilk aşamada çok gergin olduğunu söyleyen Cinbay, Çünkü hastalığın nasıl seyredeceğini bilmiyorlar. Bu yönde psikolojik desteğin de olumlu yönde etkisi olduğunu deneyimledik. Hala bu çalışmaları sürdürüyoruz dedi. Artan vaka sayıları nedeniyle sokağa çıkma endişesi yaşayan vatandaşlardan Sevinç Sağlam, koronadan dolayı korktuğunu ve korkularının arttığı için panikatak ilacını doktor tavsiyesiyle artırdığını söyledi. Emine Sağlam da 'Ne kadar korkuyorsunuz?' sorusu üzerine, Bana bu kadar yaklaşmanız bile beni korkutuyor dedi. Hacı Bahrıyanık ise Covid-19’dan çevresinde 8 kişinin öldüğünü söyleyerek, Bazı insanlarımız koronayı umursamıyor. Çok yanlış yapıyorlar. Kendini düşünmüyorsan karşındaki insanı düşün. Çoğu insan maskesiz geziyor. Her on dakikada ellerimi yıkıyorum. Eve gittiğimde elbiselerimi çıkartıp, yıkıyorum. Evin içinde bile 4 kişi olmamıza rağmen kimse kimseyle temas etmiyor diye konuştu.
Korona korkusu psikolojik sorunları artırdı: Desteğe başvuranların sayısı yüzde 60 arttı
Türkiye genelinde koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi. Adana'da ise koronavirüs nedeniyle psikolog desteğine başvuranların sayısı yüzde 60 oranında arttı.

681 uzman gönüllü çalıştı

  • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi Koordinatörü de olan Ejden Akgün Yıldırım, “Kamudaki psikiyatrist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının destek verdiği KORDEP için Bakırköy Hastanesi’nde gönüllü gruplar oluşturuldu. Ruh sağlığı alanında 681 uzman gönüllü çalıştı.” dedi.

Kovid sonrası beyin küçülüyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, İngiltere’de yapılan araştırmayla Kovid-19 geçirenlerin beyinlerinde ‘gri cevher’ denilen alanda küçülme ve hücre ölümü tespit edildiğini söyledi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Savaşçı, “Biz kalp tutulumunu, akciğer tutulumunu, erkeklerde kısırlık yaptığını ve nörolojik etkilerini hem konuşmuştuk. Beyinde ‘gri cevher’ dediğimiz ‘hipotalamus’ dediğimiz yer önemli bir merkezi içine alan bir bölge. 45 milyonluk İngiltere’de yapılan veri tabanı taramalarında özellikle emar bulgularında Kovid geçiren hastaların beyinlerinde ‘gri cevher’de bir küçülme ve hücre ölümü tespit etmişler. Bu ı ileride hem MS hem Alzheimer artışlarına neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

Online terapiye olan talep koronavirüs ile patladı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası eve kapanan vatandaşlar için 'online psikolojik terapi' dönemi başladı. Eve kapandıkları ve için kaygıları artan insanlar çaresizce beklemekteler. Doktoruna yüz yüze ulaşamayan danışanlar için son derece yararlı ve etkili olan online terapiye olan ilgili koronavirüs tedbirleri kapsamında bir hayli arttı. Terapistlerin internet üzerinden danışmanlık ve destek verdikleri bu sistem, kaygılarını kontrol edemeyen insanlar için sosyal izolasyon döneminde sarıldıkları bir umut oldu. Birçok belediyede evden çıkamayan vatandaşlarında oluşan koronafobiyi gidermek için bünyesindeki psikologlarla online terapi vermeye başladı.
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Ruh Sağlığı Derneği de halk sağlığı için internet sitesi üzerinden online terapi başlattı. Koronavirüs salgınının Çin’de ortaya çıktığı günden bu yana ‘Korku Salgını’ araştırmasını başlatan Ruh Sağlığı Derneği, vatandaşın kaygısının günden güne arttığını ortaya koydu. Korku Salgını araştırması sonrası Ruh Sağlığı Derneği internet sitesi üzerinden online terapi başlattıklarını ifade eden Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül, ücretsiz olarak gönüllü hizmet veren psikologlar olduğunu hatırlattı. Ücretsiz terapi veren psikologların listesine ise derneğinin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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İnsanların sosyal izolasyon döneminde kaygılanmasının gayet makul olduğunu söyleyen Akgül, aşırı kaygının ise abartılı olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: “Sağlıklı kaygı bizi tehlike ve risklere karşı, hastalıklara karşı teyakkuzda bırakır. Mücadelede motivasyonumuzu yükseltir sağlıklı kaygı ama sağlıksız kaygı iki şey yapar. Bir, var olan durumu inkar etmemizi sağlar. ‘Bana bir şey olmaz’ der. İki, aşırı kaygıya neden olur. El yıkama hastalığından tutun da kalabalığa girememe, kendisini odaya kilitleme, aile üyeleriyle görüşmeme gibi birçok durumu ortaya çıkartır.
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Bunun üstesinden ancak yaşadıkları durumunun ne kadar normal ve anormal olduğunu farkına vararak gelirler. Bunun için sitemizde ücretiz bir testimizvar. Testin sonucuna göre psikolojik destek alıp almamalarını görmüş olurlar” dedi.
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Yaklaşık dört senedir online terapiler veren Klinik Psikolog Enise Akgül ise koronavirüs ile gelişen süreç içerisinde danışanların takibini online devam ettirmekle beraber yeni hasta sayısında artış olduğunu söyledi.
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Koronavirüs ile kaygı, korku, endişe duygusu ile baş etme noktasında yardım taleplerinde artış olduğunu belirten Akgül, “Temizlik ve hijyen uyarılarının tetiklediği obsesif kompulsif durumlar ve panik atak da başvuru nedenleri arasında yer alıyor. Evde eş ve çocuklarla aynı ortamda sürekli bulunmanın oluşturduğu stres ve depresif duygulanım, kaygı bozuklukları ve OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), hasta şikayetlerinde başı çekiyor. Dünya ve ülke gündemini sürekli takip etmek bu olumsuz duygulanımları, çaresizlik duygusunu ve kurban duygulanımını beraberinde getiriyor. Şükür ki tedbirini önlemlerini alarak sakinliğini muhafaza eden büyük bir grup var. Evde üretken, faydalı ve kaliteli zaman geçirmek üzerine yapılan yayınları çok kıymetli buluyorum” şeklinde konuştu.
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Seansların genellikle 45- 50 dakika sürdüğüne dikkat çeken Akgül, “Bir danışan ile ilk kez online da karşılaştıysanız, bağ kurmak, güven ilişkisini oturtmak ve işbirliği sağlamak yüzyüze seansa oranla biraz daha uzun sürebiliyor. Çünkü dijital platform duygu geçişini bir parça engelliyor. Bu engelin dışında tabii ki rahatlama sağlanıyor. Bu terapiye devam etmekle de çok ilgili. Bir kere yapılan seansın faydası değişken olabilir” ifadelerini kullanarak ekledi: “Ev ortamı, gerekli koşullar sağlandığında online terapi için gayet uygun. Sessiz sakin ve yalnız olunan bir ortamda iseniz, internet bağlantınız iyiyse ve kulaklıkmikrofon kullanımınız varsa, alt yapı için uygun program kullanılıyorsa online terapi için gerekli şartlar sağlanmıştır diyebiliriz.”
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Online terapilerle ilgili kar amaçlı pek çok yetkin olmayan kişiye dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Akgül, “Lütfen CV’sini okumadığınız bir uzmana gitmeyiniz. Ödeme yapmakla yükümlü olunan terapi hizmeti için kurumsal firmaları tercih edin. Bu günlerin geçiciliğine inanarak, tedbir ve takdir dengesinde, etrafimızda panikleyen değil sakin ve olumlayan insanlara daha çok kulak vererek bu süreci ruh sağlığımızı muhafaza ederek geçirebiliriz. Kâmil insanların 40 gün halveti zorunlu olarak önümüze çıktı, nasıl değerlendireceğimiz bize kalmış” dedi.
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İnsanların evlerine kapandığı ve tüm aile fertlerinin bir arada olduğu bir süreçte online terapinin verimli olmayacağına inanlar da var. Terapi merkezlerinin seansler için özel olarak dekore edildiğini ve fiziki koşulların tamamen danışanın rahat edebileceği şekilde olduğunu belirten Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal, ev ortamında bunun mümkün olmadığını söyledi. Kendi mesleki tecrübelerinden yola çıkarak da online terapilerin sohbet havasında geçtiğini anlatan Ünal, “Psikoterapi anlamında çok fazla online terapi yapıldığını düşünmüyorum. Ayrıca şu an koronaviüs salgını nedeniyle her alanda topyekün frene bastık. Bu insanların her alanına yansıyor. Sosyal medyadaki renkli içerikler, mutlu insanlar karşısında hastalar psikolojilerini daha kötü hissedebiliyordu. Ancak şu an herkes de piskolojik olarak bir etkilenme olduğu için hepimiz aynı gemideyiz.Hatta OKB hastaları ‘şimdi herkes OKB’li oldu. Herkeste temizlik takıntısı oldu’ diyor. İnsanların kötü hissetmesi normalleşti gibi” dedi.
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Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Ömer Akgül
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Klinik Psikolog Enise Akgül
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Klinik Psikolog Dr. Şeniz Ünal
Online terapiye olan talep koronavirüs ile patladı
Koronavirüs ile evlere kapanan birçok insan, kaygı bozuklukları gidermek için online terapiye olan talebi arttırdı. Doktoruna yüz yüze ulaşamayan danışanlar için son derece yararlı ve etkili olan uygulama ile koronafobil ile mücadele ediliyor. Online terapiler veren Klinik Psikolog Enise Akgül, koronavirüs ile gelişen süreçte yeni hasta sayısında artış olduğunu belirterek “Kaygı, korku, endişe duygusu ile baş etme, temizlik ve hijyen uyarılarının tetiklediği obsesif kompulsif durumlar ve panik atak da başvuru nedenleri arasında yer alıyor” dedi. Ruh Sağlığı Derneği de bu süreçte halk sağlığı için online terapi başlatarak ücretsiz terapi veren psikologların listesini yayınladı.
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Kovid psikolojimizi bozdu

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