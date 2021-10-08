​Kovid psikolojimizi bozdu: Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var

Kovid-19 salgını ruh sağlığımızı da bozdu. Salgında 1,5 yıl geride kalırken bazı vatandaşlar yaşanan zorlu sürecin etkilerini hala taşıyor. Topluluk içinde yürüyemeyen, akrabalarını ziyaret edemeyen, metrobüse binemeyen, salgında kaybettiği yakınını gömemediği için öldüğüne bir türlü inanamayan birçok insan aramızda yaşıyor.

Ejder Akgün Yıldırım

DESTEK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Salgın sırasında psikolojik destek sunmak için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Koronavirüs Online Destek Programı (KORDEP) Koordinatörü Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, “Bu dönemde ortaya çıkan ruhsal sorunların çoğunlukla üstesinden gelinebiliyor. Ancak özellikle uzun süre yoğun bakımda tedavi görenlerde daha fazla etkilenme gözlemliyoruz. Bazı olgularda travma sonrası stres bozukluğu görülebiliyor.” diyerek “Salgın sonrası artan sorunlarınız varsa uzmana başvurmalısınız” ifadelerini kullandı. Prof. Yıldırım, şunları söyledi:

Prof. Yıldırım, “Başlangıçta her 3 çağrıdan 1’i bizim açımızdan kritikti. Projeden 10 binin üstünde kişi hizmet aldı. Yaklaşık 4 bin kişi ikinci aşama ileri hizmetten yararlandı” dedi.

KORONAVİRÜS Sıra psikolojide: Virüsün belinini kırılmasının ardından şimdi psikolojik mücadele başlıyor

KAYGI YALNIZLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ

“Salgının başlarında karantina ve hastalık kaygısı baş gösterirken, uykusuzluk, nefes almakta zorlanma ve çarpıntı belirtileri ifade ediliyordu. Orta dönemde ağırlıklı olarak karantinada kalan, yakınını kaybeden ve işi bozulan kişilerle karşılaştık. Bu kişiler mutsuzluk, yalnızlık, çaresizlik, karamsarlık gibi yoğun duygusal tepkiler vardı, depresif bir tablo çiziyorlardı. Başlangıçta kaygı varken, sona doğru tükenmeye ve yalnızlaşmaya doğru evrilen bir belirti grafiği gördük. Yoğun bakım ünitelerinde yakınlarını göremeyenler, hastalıkla yalnız mücadele eden insanlar vardı. Taziyeler, vedalar eksik kaldı. Süreç uzadıkça ev içi şiddet yaşandı. Şimdi ise üçüncü evredeyiz ve 2 yıla yaklaşan salgınlı yaşamın geç sonuçlarını gözlemliyoruz.”

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FOTOĞRAF 7 Türkiye genelinde pandemi nedeniyle hayata geçirilen kontrollü sosyal hayat sonrası insanlar salgının bulaşma riskine karşı tedbirli olmaya başladı. Uzun süre sokağa çıkma yasakları ve vakalardaki artış dolayısıyla evden çıkmayan vatandaşların içinde bulunduğu psikolojiyi dile getiren Psikolog Melike Şeker Cinbay, Covid-19 salgınından sonra psikiyatri polikliniklerine kaygı bozukluğu ve temizlik takıntısıyla gelen hastalarda artış gözlemledik. Temizlik takıntısıyla başvuran hastaların tedbirlerle beraber bu takıntıları daha da arttı diye konuştu. Koronavirüsün ilk çıktığı günlerde evlerinde izole bir yaşam geçiren vatandaşların salgının geçici olduğunu düşündüğünü ve aylarca izole bir şekilde yaşadıktan sonra bunaldığını aktaran Cinbay, İnsanlar normal hayatlarına döndükten sonra vakalar tekrardan artmaya başladı. Çocuklar, anne ve babalar, hepimizi sıkıntıya sokmaya başladı. Hepimiz sosyal varlıklarız. Bu dönemlerde sosyalleşmemiz bitti. Sosyalleşme bittiği için buna paralel olarak insanların psikolojik sıkıntıları da arttı dedi. Başkalarının yanında öksürdüğünde 'korona değilim' açıklaması yapmak zorunda kalan insanlardan bahseden Cinbay, sözlerine şu şekilde devam etti: 'Acaba covid miyim' diye düşünülmesi kaygı bozukluğunu daha da artırdı. Çocuklar daha da fazla gerildiler. Evde enerjilerini atamıyorlar. Yaş gruplarına göre de sıkıntılar farklılaşıyor. Kreş dönemindeki çocuktan, üniversite döneminde okuyan gencimize kadar birçok sıkıntı var. Sıkıntılar farklı olsa da aslında ortak olan şey pandemi süreci. Pandeminin neden olduğu sıkıntılardan dolayı kliniğe gelenlerin oranının yüzde 50-60 arttığını söyleyen Cinbay, Öncelikle ev izolasyonundan sonra evliliklerle ilgili sıkıntılar arttı. Problemli olan evliliklerde bir kısım, çözebildikleri problemleri evde çözdü. Çözemeyenler ise boşanma kararı alarak, bize terapi almaya geldiler'' ifadelerini kullandı. Koronavirisün psikolojik etkenleri sonrası intihar eğilimindeki kişilerde yarattığı etkilerden bahseden Cinbay, Kişinin intihar eğilimi varsa, ciddi bir depresyonu varsa ve bununla ilgili yardım almadıysa koronavirüs süreci de insanın içine kapanmak zorunda olduğu bir dönem. Çünkü sosyalleşmeyi minimuma indirdik. Bireysel farklılıklar göstererek intihara da sürükleyebilir'' diye konuştu. Psikolog Melike Şeker Cinbay, koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen hasta ve yakınlarına telefonla destek olduklarını söyledi. Bu hastalığa yakalanan bireylerin ilk aşamada çok gergin olduğunu söyleyen Cinbay, Çünkü hastalığın nasıl seyredeceğini bilmiyorlar. Bu yönde psikolojik desteğin de olumlu yönde etkisi olduğunu deneyimledik. Hala bu çalışmaları sürdürüyoruz dedi. Artan vaka sayıları nedeniyle sokağa çıkma endişesi yaşayan vatandaşlardan Sevinç Sağlam, koronadan dolayı korktuğunu ve korkularının arttığı için panikatak ilacını doktor tavsiyesiyle artırdığını söyledi. Emine Sağlam da 'Ne kadar korkuyorsunuz?' sorusu üzerine, Bana bu kadar yaklaşmanız bile beni korkutuyor dedi. Hacı Bahrıyanık ise Covid-19’dan çevresinde 8 kişinin öldüğünü söyleyerek, Bazı insanlarımız koronayı umursamıyor. Çok yanlış yapıyorlar. Kendini düşünmüyorsan karşındaki insanı düşün. Çoğu insan maskesiz geziyor. Her on dakikada ellerimi yıkıyorum. Eve gittiğimde elbiselerimi çıkartıp, yıkıyorum. Evin içinde bile 4 kişi olmamıza rağmen kimse kimseyle temas etmiyor diye konuştu. Korona korkusu psikolojik sorunları artırdı: Desteğe başvuranların sayısı yüzde 60 arttı Türkiye genelinde koronavirüs korkusu beraberinde psikolojik sorunları getirdi. Adana'da ise koronavirüs nedeniyle psikolog desteğine başvuranların sayısı yüzde 60 oranında arttı. BiP'te paylaş

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681 uzman gönüllü çalıştı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Eğitim ve Tedavi Merkezi Koordinatörü de olan Ejden Akgün Yıldırım, “Kamudaki psikiyatrist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının destek verdiği KORDEP için Bakırköy Hastanesi’nde gönüllü gruplar oluşturuldu. Ruh sağlığı alanında 681 uzman gönüllü çalıştı.” dedi.

Kovid sonrası beyin küçülüyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, İngiltere’de yapılan araştırmayla Kovid-19 geçirenlerin beyinlerinde ‘gri cevher’ denilen alanda küçülme ve hücre ölümü tespit edildiğini söyledi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Savaşçı, “Biz kalp tutulumunu, akciğer tutulumunu, erkeklerde kısırlık yaptığını ve nörolojik etkilerini hem konuşmuştuk. Beyinde ‘gri cevher’ dediğimiz ‘hipotalamus’ dediğimiz yer önemli bir merkezi içine alan bir bölge. 45 milyonluk İngiltere’de yapılan veri tabanı taramalarında özellikle emar bulgularında Kovid geçiren hastaların beyinlerinde ‘gri cevher’de bir küçülme ve hücre ölümü tespit etmişler. Bu ı ileride hem MS hem Alzheimer artışlarına neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

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