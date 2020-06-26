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TÜRKİYE

Meclis'te koronavirüs kabusu: HDP'li milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Meclis'te koronavirüs kabusu: HDP'li milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TBMM'de patlak veren koronavirüs salgını CHP koridorundaki çay ocağından HDP'ye sıçradı. HDP Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir" ifadesi kullanıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan milletvekilinin ismi açıklanmadı.

Haber Merkezi AA
HDP'nin geçtiğimiz hafta yapılan TBMM grup toplantısında, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske takma önlemleri alındı.
HDP'nin geçtiğimiz hafta yapılan TBMM grup toplantısında, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske takma önlemleri alındı.

HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin bir süredir Meclis'te de artarak görüldüğü vurgulandı.

  • Açıklamada, HDP TBMM Grubu'nun bulunduğu katta, bir temizlik personelinin hafta başında Kovid-19 olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Meclis'e koronavirüs timi geliyor
FOTOĞRAF 8
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100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası hariç tüm lokantaların kapatılmasıyla bütün personele kumanyaları Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılmaya başlanacak.
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Kış Bahçeleri’nde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası’nda bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları servis yapmayacak.
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Personel, yerleşke içinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere temizliğe hassasiyetle riayet edecek.
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Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak.
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Bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak.
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TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
Meclis'e koronavirüs timi geliyor
Koronavirüs salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan Koronavirüs (Covid-19) Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Bu çerçevede hazırlanan ve TBMM Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan genelge ile duyurusu yapıldı.

TBMM'de koronavirüs alarmı: Önce doktorda çıktı ardından basın odası ve CHP koridorlarına ulaştı
KORONAVİRÜS
TBMM'de koronavirüs alarmı: Önce doktorda çıktı ardından basın odası ve CHP koridorlarına ulaştı

Doktor kontrolü altında

Grup başkanvekillerinin açıklamasında, "Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis’te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan milletvekilinin ismi açıklanmadı.

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