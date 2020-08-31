Plazma tedavisiyle koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı: Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz

Mersin'de yaşayan ve 26 Temmuz'da koronavirüs testi pozitif çıkan, 3 çocuk babası Alpaslan Özkan (50), Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe olan Özkan, plazma tedavisi ile hayata tutundu.

Bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Özkan, yaşadıklarını anlatırken, vatandaşı önlem almaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

DHA

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"Bazen o nefes geri gelmiyor"

Koronavirüs salgını sonrası alınan tüm tedbirlere uyduklarını ancak tedbirsiz davrananlar yüzünden virüse yakalandığını belirten Özkan, şunları söyledi:

"Ailecek hepimiz dikkat ediyorduk. Evden eldivensiz, maskesiz çıkmıyorduk ama bir anda kendimizi hastalığın içinde bulduk. Bu işin şakası yok. Burada hiç kimse bu hastalığa yakalanmak istemezdi. İnsanlarda bir duyarsızlık var. Çevremize maske konusunda sürekli uyarılarda bulunuyorduk. Önlem almayan vatandaşlar gelip buradaki yoğun bakım ünitelerini görseler bir daha hata yapacaklarını sanmıyorum. Gerçekten çok zor bir durum. İnsanlar hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor. İnsanlar 'Bana bir şey' olmaz diyor ama biz tedbir almamıza rağmen bir şey oldu. Çok ciddi şeyler oldu. Ekranda gördüğümüz, irkildiğimiz yoğun bakımı yaşadık. Entübeyi yaşadık ve plazmaya düştük. Son aşamaya geldik ama mucize bir şekilde kurtulduk."

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DHA

"Plazma bağışı yapın"

Alpaslan Özkan, koronavirüsü atlatan hastalara plazma bağışı konusunda da çağrı yaptı. Plazma bağışı ile birçok kişinin hayata döndüğünü belirten Özkan, "Entübe hale geldikten sonra plazma tedavisi ile hayata döndüm. Şu an sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu hastalığı atlatanlar lütfen duyarlı olup plazma bağışında bulunsunlar" dedi.



Özkan, tüm sağlık çalışanlarına ve plazma bağışçısına teşekkür etti.

"Süreci hep birlikte atlatacağız"

Koronavirüs yoğun bakım sorumlu hekimi Aydın Karahan ise yoğun bakımdan normal servise alınan Alpaslan Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini verdi.

Vatandaşa önlemlere uymaları konusunda çağrı yapan Karahan, sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi.