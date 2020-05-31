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Koronavirüs Mescid-i Nebevide eller yeniden semaya kalktı 74 gün sonra ilk namaz
DÜNYA

Mescid-i Nebevi'de eller yeniden semaya kalktı: 74 gün sonra ilk namaz

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadete kapatılan Mescid-i Nebevi, 74 günün ardından sabah namazıyla birlikte kapılarını açtı. Camiye akın eden Müslümanlar, sabah namazını maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti.

Haber Merkezi İHA
Cemaat namazını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kıldı.
Cemaat namazını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kıldı.

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde Mescid-i Nebevi, toplu ibadet için kapılarını yeniden açtı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün önce kapatılan Mescid-i Nebevi'de sabah namazı kılındı.

  • Namaza gelenlerin cami girişinde görevliler tarafından ateşi ölçüldü. Camiye akın eden Müslümanlar, sabah namazını maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti.

Geçen hafta onaylanmıştı


İki Kutsal Cami Genel İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in onayından sonra Mescid-i Nebevi’yi açma planının onaylandığını duyurmuştu.

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