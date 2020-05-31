Mescid-i Nebevi'de eller yeniden semaya kalktı: 74 gün sonra ilk namaz

Dünya

George Floyd’un kardeşi: Trump bana konuşma fırsatı bile vermedi

Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd’un erkek kardeşi Philonise Floyd, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi.Sürekli sözümü kesti.” dedi.