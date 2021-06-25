Ordu'da 'Delta' varyantı tespit edildi: 56 kişi karantinada

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Üniversite adaylarının YKS maratonu yarın başlıyor

ÖSYM tarafından düzenlenecek ve 2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı 2021-YKS, 26-27 Haziran'da yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS'nin her oturumunda Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar maske ve siperlikleri ile de salonlara girebilecek.