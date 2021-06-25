Koronavirüs Orduda Delta varyantı tespit edildi 56 kişi karantinada
TÜRKİYE

Ordu'da 'Delta' varyantı tespit edildi: 56 kişi karantinada

Ünye ilçesinde yaşayan Azeri Uyruklu kadında Kovid-19 Delta varyantı tespit edildi. Kadınla temaslı 56 kişi için karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Orduda Delta varyantı tespit edildi: 56 kişi karantinada
Filyasyon ekip üyesi

İlçenin Gölevi Mahallesi’nde sitede oturan Azerbaycan uyruklu bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Yapılan incelemede testi pozitif çıkan kadının 'Delta' varyantlı vaka olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekipleri, temaslıların belirlenmesi için çalışma başlattı.

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  • Sitenin bazı bloklarındaki daireler izolasyona alınırken, Azerbaycanlı kadının temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

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Polis ekipleri siteye gelerek, karantinada olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

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