Pfizer Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.
- Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.
Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.
Johnson Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.