Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Pfizer Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı
DÜNYA

Pfizer Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

Pfizer Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Pfizer Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı
Arşiv

ABD'li ilaç firması Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

  • Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.

Johnson Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.

Pfizer-BioNTech ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için acil kullanım başvurusu yaptı
KORONAVİRÜS
Pfizer-BioNTech ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için acil kullanım başvurusu yaptı

Abone Ol Google News
Beşiktaştan çok kritik kayıp

Beşiktaş'tan çok kritik kayıp

​Lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Başkan yardımcısıgörevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı

NATO, Rusya'ya serbest seyrüseferi engellememe çağrısında bulundu.

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​Ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kıbrıs Türk halkı, Yunan Bakan'a verilen cevaptan çok memnun.

Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan ile Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'ın ziyaretindeki gerilime ilişkin açıklama
Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi
Dünya

Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yarın düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Prens Philip'in ölmeden önce her detayını planladığı törende Covid-19 önlemleri gereğince Kraliçe'nin yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi. Ayrıca İngiliz basını, Sussex Dükü Prens Harry’nin, unvanlarından feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğunu aktardı.
AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti
Gündem

AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.
Müslümanların okullarını
Dünya

Müslümanların okullarını "ayrılıkçılıkla" suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor. Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.