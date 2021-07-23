Koronavirüs Ya aşı ya kısır döngü
TÜRKİYE

Ya aşı ya kısır döngü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ve tedbirlere bir kez daha dikkat çekti. Koca, “Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Ya aşı ya kısır döngü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşı ve tedbirlere bir kez daha dikkat çekti. Bakan Koca, paylaşımında, “Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!” ifadesini kullandı.

Son günlerin en yükseği: Vaka sayısı 10 bine dayandı

Dün 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, 52 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 93 kişi tedavisi ya da karantinası sona ererek iyileşti. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841’a yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz” dedi.

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