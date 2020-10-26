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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 26 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı Birlikte mücadele etmek zorundayız
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı 26 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Birlikte mücadele etmek zorundayız!

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Ağır ve aktif hasta sayısının artmaya devam ettiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, "Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı. İşte o kritik veriler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, günlük vaka sayısı 2198 oldu.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 198 kişiye hastalık tanısı konuldu. Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801'e ulaştı. Hasta sayısı 363 bin 999, vefat sayısı 9 bin 874, ağır hasta sayısı 1780, aktif hasta sayısı 38 bin 117 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 2 bin 198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.

Son 5 günlük koronavirüs verileri.

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