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Koronavirüs Samsuna HES kodu riskli vatandaşlar giremeyecek
TÜRKİYE

Samsun'a HES kodu riskli vatandaşlar giremeyecek

Samsun'a HES kodu riskli vatandaşlar giremeyecek

Samsun’un 3 ana giriş noktası olan Ankara, Ordu ve Sinop karayolu girişlerinde kolluk kuvvetleri Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapacak. Koronavirüs nedeniyle HES kodu riskli çıkan vatandaşlar şehre alınmayacak.

Haber Merkezi İHA
Samsun
Samsun

Koronavirüs vakalarının yüksek oranda artış gösterdiği Samsun’da ilave tedbirler alındı. Samsun Valiliği aldığı yeni karar ile kolluk kuvvetleri şehrin ana giriş noktalarında HES kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşların Samsun’a girişine izin verilmeyecek.
Filyasyon ekipleri 200’den 240’a çıktı

Samsun’daki koronavirüs tablosu ve alınan yeni tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun’da şu an için kritik bir safhadayız. Geçen hafta durumumuzu Sağlık Bakanımız birkaç defa ifade etmişti. Samsun’da filyasyon ekiplerini güçlendirdik. 200’den 240’a çıkardık. Karantinada olması gerekenlerin emniyet ve jandarma vasıtasıyla kontrollerini yapıyoruz. HES kodu denetimlerini artıyoruz. İki tane daha PCR cihazı getirdik. Birisini Çarşamba ilçemize, diğerini Bafra ilçemize kuruyoruz. Onların şu an kuruluş çalışmaları devam ediyor. Testleri hızlandırmış olacağız” dedi.

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Şehrin 3 giriş noktasına ekip yerleştirildi

Yoğun bakımda hat safhaya ulaştıklarına dikkat çeken Vali Dağlı, “Yeni tedbirler alıyoruz. Samsun’un girişlerinde HES kodu uygulaması getiriyoruz. Şehrimize 3 girişinde HES kodu sorgulanacak. Bu çok önemli ve yeni bir uygulama. Sokağa çıkma yasaklarında akşam ve sabahları olmak üzere suistimal edenler olabiliyor. Bunlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Şehirde tesadüfi, kime denk geleceği belli olmayacak şekilde HES uygulaması yapacağız" diye konuştu.

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'İlaç kullanmanın mücadelesini yapıyoruz'

Samsun’da korona virüs artma sebeplerinin başında yapılan ev ziyaretleri geldiğini anlatan Vali Dağlı şöyle konuştu:

  • "Rehavete kapılmayalım. Samsun olarak bu işi titizlikle ve dikkatle takip etmek durumundayız. Bu süreci vatandaşlarımızın desteği ve yardımı olmadan kesinlikle sürdürmemiz mümkün değil. Vatandaşlarımızdan duyarlılıklarının hat safhada olmasını rica ediyorum. Şu anda Samsun için rakamlar aynı düzeyde seyrediyor. Değişik algılar da var. Örneğin ilaç kullanmama. Biz bunun mücadelesini de veriyoruz. ’İlaç kullanmayan veya ilacın zararlı olduğu şeklinde’ bazı dezenformasyonlar yayımlandı. Kesinlikle vatandaşlarımızın bunlara itibar etmemesini rica ediyoruz. İlacı kullananlarda şifa bulmanın ne kadar kısa zamanda olduğunu gördük. Aksi takdirde yoğun bakım hastası haline gelebiliyorlar. Mutlaka doktorun verdiği ilaçların tamamının tam tekmil kullanılması gerekiyor"

Tekirdağ'da koronavirüs karantinasını ihlal eden vatandaş pazarda alışveriş yaparken yakalandı, 'Haberim yoktu' dedi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karantina süresini ihlal ederek, pazar alışverişine çıkan İ.Ö., HES kodu uygulaması yapan zabıta ekipleri tarafından semt pazarında durduruldu. Korona virüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., “Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu” diye konuştu.
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