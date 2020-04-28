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Koronavirüs Sosyal mesafe sıfır Uzun eşek oynayan 10 kişiye, 31 bin 500 lira ceza
TÜRKİYE

Sosyal mesafe sıfır: 'Uzun eşek' oynayan 10 kişiye, 31 bin 500 lira ceza

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin ısrarla 'evde kal' çağrılarına rağmen vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Ankara Mamak'ta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde parkta 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Gençler, çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen uzun eşek oynamaya devam etti.
Gençler, çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen uzun eşek oynamaya devam etti.

Önceki akşam sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine birkaç saat kala Ankara Mamaktaki Astsubay Erhan Yıldırım Park'ında bir grup genç bir araya geldi. Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayan gençler, 'uzun eşek' olarak adlandırılan oyunu oynamaya başladı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek durumu polise bildirdi.

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Koşarak kaçtılar

Polisin parka gelmesiyle birlikte yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, koşarak kaçtı. Polis, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine görüntüler üzerinden parkta oyun oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı.

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Kimlikleri tek tek tespit edildi

Yapılan çalışmada oyun oynayan 10 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine gereği toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza
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Zonguldak Valiliği de ölüm ve vaka sayılarının fazla olduğu kentte aldığı ek tedbirlerle çalışmalar yapıyor. Polis ve jandarma ekipleri, mahalle, köy, belde ve ilçelerde büyük bir özveriyle çalışarak halkı alınan tedbirlere uymaya davet ediyor.
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Kent merkezinde polis araçlarıyla anonslar yapılarak halkın sosyal mesafe kurallarına uyması ve acil işleri olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
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23 KİŞİYE 51 BİN 228 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ<br><br> ​ ​ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere yönelik sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıklamasının ardından denetimler yoğunlaştı. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde 1,5 metre kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesti.
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42 KİŞİYE TOPLAM 111 BİN 318 LİRA CEZA <br><br>​ ​ Polis denetim sınırlarında, sosyal mesafe kuralına uymayanlarla birlikte, maske takmayan, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlarla birlikte 42 kişiye ise toplam 111 bin 318 lira para cezası kesildi.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emniyet Müdürü Turanlı, yasağa rağmen açılan çayevi sahibiyle birlikte 6 kişiye 19 bin 80 lira para cezası kesildiğini belirterek, Cebinize mi yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 724'ü geçtik 824 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan dedi.
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Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza
İçişleri Bakanlığının kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta, denetimler aralıksız sürüyor. Kent genelinde, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesildi.


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