Sosyal mesafe sıfır: 'Uzun eşek' oynayan 10 kişiye, 31 bin 500 lira ceza
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin ısrarla 'evde kal' çağrılarına rağmen vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Ankara Mamak'ta, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde parkta 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
Önceki akşam sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine birkaç saat kala Ankara Mamaktaki Astsubay Erhan Yıldırım Park'ında bir grup genç bir araya geldi. Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayan gençler, 'uzun eşek' olarak adlandırılan oyunu oynamaya başladı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek durumu polise bildirdi.
Koşarak kaçtılar
Polisin parka gelmesiyle birlikte yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, koşarak kaçtı. Polis, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine görüntüler üzerinden parkta oyun oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı.
Kimlikleri tek tek tespit edildi
Yapılan çalışmada oyun oynayan 10 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine gereği toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.