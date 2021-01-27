TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri uydurmadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, pazartesi günü milletvekillerinin aşı olacağı haberlerini yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Şentop şu ifadeleri kullandı: "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur."

“TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı”na dair haberler, KÜLLİYEN uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 27, 2021

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