Koronavirüs TBMM Başkanı Şentop Milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri uydurmadır
TÜRKİYE

TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri uydurmadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, pazartesi günü milletvekillerinin aşı olacağı haberlerini yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Şentop şu ifadeleri kullandı: "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı'na dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur; aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur."

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