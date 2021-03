Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, Kovid-19 nedeniyle vefat etti Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, Kovid-19 nedeniyle vefat etti Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 30 Mart 2021, 21:51 Son Güncelleme: 30 Mart 2021, 21:54 AA