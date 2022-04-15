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Koronavirüs Türkiyenin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 9 ay sonra 5 binin altına düştü
TÜRKİYE

Türkiye'nin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 9 ay sonra 5 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısı 9 ay aradan sonra ilk kez 5 binin altına düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 9 ay sonra 5 binin altına düştü
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

  • Son 24 saatte 18kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 4 bin 425 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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