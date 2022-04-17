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Koronavirüs Türkiyenin 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Son 24 saatte 17 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 268 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

  • Son 24 saatte 17 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 268 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 153 bin 318 testte 3 bin 268 vaka tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 952 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,41 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 804 bin 686, 2'nci dozda 53 milyon 14 bin 873 ve 3'üncü dozda 27 milyon 712 bin 181 olmak üzere 147 milyon 333 bin 131 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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