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Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof Dr İlhan Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir
TÜRKİYE

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kapalı alanda maske kullanımının kalkacağı şeklinde yorumlanan sözlerinin ardından heyecanlandıran bir açıklama da Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan geldi. Prof. Dr. İlhan, "Kapalı alanlardaki maske takmamayla ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir." dedi.

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Kapalı alanda maske zorunluluğu kalkıyor mu? Toplu taşımada maske zorunlu mu? Heyecanlandıran son dakika açıklaması geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantısını yapacak" ifadeleri kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldıracağı şeklinde yorumlanmıştı.

  • Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, "Muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

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Vaka sayısının 5 binin altına düşmesini değerlendiren İlhan, "Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi her şey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün." diye konuştu.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan.
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan.

VEFAT SAYISI 10'UN ALTINA NE ZAMAN DÜŞER?

İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bayram sürecinde dikkatli bir şekilde geçirirsek özellikle havalar ısınıyor, Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz yerlerde havalandırmaya dikkat edip, kronik hasta olanların yanında kalabalık olarak bir arada olmamaya dikkat edersek yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Şunu da söylemek lazım salgın hem ülkemizde hem de dünyada devam ediyor. Şu ana kadar 97 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İnşallah tabi bundan sonra böyle bir süreç görmeyeceğiz. Böyle vakalar görmeyeceğiz fakat dikkatli bir şekilde tedbirlere olabildiğince riayet ederek yola devam edersek, aşısı eksik olan vatandaşlarımız aşılarını olurlarsa, özellikle 65 yaş üzeri kronik hasta olan vatandaşlarımız aşılarını olmaya devam eder hatırlatma dozlarını olurlarsa inşallah çok yakın zamanda belki önümüzdeki hafta içerisinde bu rakamlar 2 binlerin altını görür. En önemlisi vefat sayımız 10'un altındaki rakamlara gelir. Rakamlar azaldıkça haliyle hepimiz öğrendik 15-20 gün sonra vefat rakamlarına da yansıyor. İnşallah yakın zamanda bu durum vefat sayılarına da yansıyacak inancındayım.

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"KAPALI ALANLARDAKİ MASKE TAKMAYLA İLGİLİ BİR TAKIM RAHATLAMALAR SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Biz de heyecanlıyız. Muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.

Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir.

Umuyorum önümüzdeki haftaki Bilim Kurulu sonrasında genelde çarşambaları oluyor inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız."

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