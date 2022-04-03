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Koronavirüs Türkiyenin 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 10 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 3 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısının 10 bin sınırının da altına düştüğü görüldü. İşte 3 Nisan vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 binin altında
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

  • Son 24 saatte 38 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 9 bin 21 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 70 bin 173 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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