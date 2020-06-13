Üç aydır kapalı olan müzeler hareketlenmeye başladı: Tarihe dönüş

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, normalleşme sürecinin ilk haftasında yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı. Göbeklitepe Ören Yeri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’u “Göbeklitepe Yılı” ilan etmesinin ardından geçen yıl turizmde “altın çağı”nı yaşadı. Ziyaretçi sayısında önemli artış yaşanan ören yerinde, 2019’da 412 bin 378 kişi ağırlanarak rekora imza atıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olan Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanal müze uygulaması kapsamında, salgın sürecinde en fazla ziyaret edilen ören yeri oldu. Göbeklitepe, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde konuklarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde ağırlamaya başladı. Arkadaşlarıyla Gaziantep’ten gezmeye gelen Funda Yakmaz da daha önce Şanlıurfa’ya geldiğini ancak Göbeklitepe’yi ilk kez gördüğünü söyledi. Bu sene Göbeklitepe’yi görmek istediğini ancak pandemi nedeniyle gelemediğini aktaran Yakmaz, “Maske takarak sosyal mesafeye dikkat ederek ziyaretimizi yapıyoruz” diye konuştu.

Müze ve ören yerlerine girişlerde ateş ölçülüyor, ziyaretçiler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılıyor.

AÇIK HAVA MÜZELERİ İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, koronavirüs nedeniyle 73 gündür kapalı olan müze, ören yeri ve yeraltı şehirleri, normalleşme süreci kapsamında belirlenen kurallarla ziyarete açıldı. Normalleşme sürecinin ilk gününde Kapadokya’da turist hareketliliği yaşandı. Turistler, belirlenen kurallar çerçevesinde ateşleri ölçülerek müzelere alındı. Göreme Açık Hava Müzesine yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak alanı gezdi.

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