Yerli aşı TURKKOVAC ile ilgili önemli gelişme: Antikor düzeyi 6 kata yükseldi

Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan TURKOVAC-SINOVAC 3. doz karşılaştırma deneyi tamamlandı. Üçüncü dozunu TURKOVAC aşısı olan kişilerde antikor düzeyinin 6 kata kadar yükseldiği görüldü.
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Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan TURKOVAC-SINOVAC 3. doz karşılaştırma deneyi tamamlandı. Üçüncü dozunu TURKOVAC aşısı olan kişilerde antikor düzeyinin 6 kata kadar yükseldiği görüldü.
Ayrıntılar geliyor...
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