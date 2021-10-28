Koronavirüs Yerli aşı TURKKOVAC ile ilgili önemli gelişme Antikor düzeyi 6 kata yükseldi
TÜRKİYE

Yerli aşı TURKKOVAC ile ilgili önemli gelişme: Antikor düzeyi 6 kata yükseldi

Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan TURKOVAC-SINOVAC 3. doz karşılaştırma deneyi tamamlandı. Üçüncü dozunu TURKOVAC aşısı olan kişilerde antikor düzeyinin 6 kata kadar yükseldiği görüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Yerli aşı TURKKOVAC ile ilgili önemli gelişme: Antikor düzeyi 6 kata yükseldi
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Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılan TURKOVAC-SINOVAC 3. doz karşılaştırma deneyi tamamlandı. Üçüncü dozunu TURKOVAC aşısı olan kişilerde antikor düzeyinin 6 kata kadar yükseldiği görüldü.

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