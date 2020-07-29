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Koronavirüs Yüzsüzlüğün bu kadarı Salgın için verilen yardım paralarıyla Lamborghini aldı
DÜNYA

Yüzsüzlüğün bu kadarı: Salgın için verilen yardım paralarıyla Lamborghini aldı

ABD'nin Florida eyaletinde 'pes' dedirten bir olay yaşandı. David T. Hines isimli iş yeri sahibinin, yanlış bilgiler vererek, devletin verdiği koronavirüs salgınından zarar gören iş yerlerine verilen yardım parasından yararlandı. Bu kapsamda aldığı 3.9 milyon dolarlık destekle lüks harcamalar yapan ve 2020 model Lamborghini satın aldığı tespit edilen adam tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Salgın için verilen yardım paralarıyla Lamborghini alan ABD'li tutuklandı.
Salgın için verilen yardım paralarıyla Lamborghini alan ABD'li tutuklandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, David T. Hines isimli iş yeri sahibi hakkında, Maaş Koruma Programı çerçevesinde Amerikan devletinden aldığı 3,9 milyon doların 318 bin dolarıyla 2020 model Lamborghini satın aldığı tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. 29 yaşındaki Hines’in, ayrıca, birçok lüks alışveriş merkezi, lüks otel, elmas ve mücevher mağazalarında harcamalar yaptığının belirlendiğini ifade edilen açıklamada, Hines’in yardım başvurusunda belirtmesine rağmen çalışanlarına maaş ödemesi yapmadığı kaydedildi.

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Sahte bilgiyle 3,9 milyon dolarlık destek aldı

Başvuru formunda, yardım alabilmek için sahte bilgiler vererek 13,5 milyon dolar PPP desteği isteyen genç girişimcinin talebinin 3,9 milyon dolarının onaylandığı vurgulanan açıklamada, Hines’in paranın hesabına geçmesinden günler sonra iş yeriyle ilgisi olmayan lüks harcamalar yaptığı bilgisine yer verildi.

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  • Açıklamada, Hines’in başvurusunda iş yerindeki çalışan sayısı ve maaş ödemeleri ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığının belirlendiği bildirildi. Söz konusu yolsuzluğun, genç iş adamının, lüks arabası ile 11 Temmuz’da kaza yapması sonucu ortaya çıktığı, 24 Temmuz’da yakalanan Hines’in eylül ayında mahkemesinin görüleceği belirtildi.

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Küçük işletmelerin korunması amacıyla uygulamaya konuldu

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık Maaş Koruma Programı hayata geçirilmişti. Söz konusu kredi programı, "ABD tarihinin en büyük teşvik paketi" olarak nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konulmuştu.

  • Koronavirüs Yardım, Rahatlatma ve Ekonomik Güvence Yasası (CARES) çerçevesinde, ABD'de kurulu küçük ölçekli şirketler için, bir kısmı geri ödemesiz, Maaş Ödeme Programı (PPP) yürürlüğe girmiş, 30 Haziran itibarıyla toplam 521,4 milyar dolar tutarında 4,9 milyon krediye onay verilmişti.

Pandemi döneminde sosyal yardım parasını biriktirdi: Salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu
FOTOĞRAF 6
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Adıyaman'ın Yukarı Çöplü köyünde çiftçilik yapan ortopedi engelli 2 çocuk babası Ünal Çalışkan, pandemi sürecinde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık yetiştirdi.
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2 yıl önce trafik kazası geçirdiğini ve bir ayağında kalıcı hasar oluştuğunu ifade eden Ünal Çalışkan, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği bin lira sosyal yardım parasını aldım. Bu parayla ne yapabilirim diye düşündüm. Dedemin 4 dönümlük tarlasında salatalık yetiştirmeye karar verdim. Bahçeyi yapma sürecinde akrabalarımdan ve arkadaşlarım yardım etti. Bahçeyi yetiştirdik ve ürünümüzden ilk hasadı yaptık. Köyümüzde ilk defa böyle geniş bir arazide salatalık yetiştirdik. Geçinmemize akrabalarımız yardım ediyor. 530 lira da sosyal yardım alıyorum. Salatalığı perakende olarak 2 liraya, toptan ise 1,25 liradan satıyorum. Toptan sattığımızda parasını karşılayamadığımız için işçi çalıştıramıyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz. Allah devletimizden razı olsun.
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Pandemi döneminde sosyal yardım parasını biriktirdi: Salatalık bahçesi kurup iş sahibi oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ortopedi engelli Ünal Çalışkan, pandemi döneminde devletten aldığı bin liralık sosyal yardım parasıyla salatalık bahçesi kurarak, iş sahibi oldu. Çalışkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği bin lira sosyal yardım parasını aldım. Bu parayla ne yapabilirim diye düşündüm. Dedemin 4 dönümlük tarlasında salatalık yetiştirmeye karar verdim. Bahçeyi yapma sürecinde akrabalarımdan ve arkadaşlarım yardım etti. Bahçeyi yetiştirdik ve ürünümüzden ilk hasadı yaptık" dedi.


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