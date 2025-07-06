Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı

Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı

22:516/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır?
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır?

Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun doğru cevabı belli oldu. İşte 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı.

Soru:
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır?
Cevap:
B: Fransa İmparatoru I. Napolyon'dan

A: İtalya'nın Napoli şehrinden

B: Fransa İmparatoru I. Napolyon'dan

C: Bursa'nın Ulubat Gölü'nden

D: Bir çikolata türünden


Napolyon kirazı, adını Fransa İmparatoru I. Napolyon Bonapart’tan almıştır. Bu kiraz türü 19. yüzyılda Avrupa'da tanınmış ve özellikle iri, sert yapısı ve taşımaya uygunluğu nedeniyle ihracatta çok tercih edilmiştir. Avrupa'da yaygınlaştığı dönemde Napolyon’un etkisi nedeniyle bu isimle anılmıştır.

#Napolyon kirazı
#Kim Milyoner Olmak İster
#Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı