Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı

Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır?

Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır?

Napolyon kirazı, adını Fransa İmparatoru I. Napolyon Bonapart’tan almıştır. Bu kiraz türü 19. yüzyılda Avrupa'da tanınmış ve özellikle iri, sert yapısı ve taşımaya uygunluğu nedeniyle ihracatta çok tercih edilmiştir. Avrupa'da yaygınlaştığı dönemde Napolyon’un etkisi nedeniyle bu isimle anılmıştır.