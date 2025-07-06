Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı

Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun doğru cevabı belli oldu. İşte 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı.
A: İtalya'nın Napoli şehrinden
B: Fransa İmparatoru I. Napolyon'dan
C: Bursa'nın Ulubat Gölü'nden
D: Bir çikolata türünden
Napolyon kirazı, adını Fransa İmparatoru I. Napolyon Bonapart’tan almıştır. Bu kiraz türü 19. yüzyılda Avrupa'da tanınmış ve özellikle iri, sert yapısı ve taşımaya uygunluğu nedeniyle ihracatta çok tercih edilmiştir. Avrupa'da yaygınlaştığı dönemde Napolyon’un etkisi nedeniyle bu isimle anılmıştır.