Özgün KPSS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri
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KPSS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri!

Memur olmak isteyen milyonlarca kişi KPSS sınavı için bekleyişte. 2022 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS'ye katılmak isteyen kişilerin KPSS sınavına hangi tarihlerde başvuru yapacağı da belli oldu. Peki, 2022 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri!
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2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları'na bu yıl ortaöğretim ve önlisasn mezunları da girecek. 2 Yılda bir sınava giren adaylar için başvuru tarihleri önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle de " 2022 Lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?" soruları merak ediliyor.

KPSS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak

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