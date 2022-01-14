KPSS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri!

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları'na bu yıl ortaöğretim ve önlisasn mezunları da girecek. 2 Yılda bir sınava giren adaylar için başvuru tarihleri önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle de " 2022 Lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?" soruları merak ediliyor.

KPSS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

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KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak