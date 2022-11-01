ÖSYM 2022 KPSS branş sıralaması açıklandı

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok aday branş sıralamasının açıklanmasını beklerken ÖSYM'den açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. KPSS branş sıralaması görüntüleme ekranı...

2022 KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

.2022 KPSS branş sıralamaları 1 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı.

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KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2022 KPSS branş bazında sıralamaları açıklandı. KPSS 2022 branş sıralamaları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş sıralaması yerleştirme işlemlerinde hiçbir etkisi bulunmasa da adaylar sınava katılan diğer kişilerle kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan tanıyor.

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Branş bazında sıralama hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri bu işlemin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi yoktur.

Branş bazında sıralamalar, sadece adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş ve kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Haliyle başka hiçbir yerde kullanılamaz.