KPSS branş sıralaması açıklandı mı? ÖSYM KPSS branş sıralaması 2022

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok aday branş sıralamasının açıklanmasını bekliyor. Bu sıralamalar tercih ve yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir etkiye sahip değilken adayların kendisiyle aynı sınava giren diğer adaylarla kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân sağlıyor. Peki, KPSS branş sıralamaları belli oldu mu?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş sıralaması yerleştirme işlemlerinde hiçbir etkisi bulunmasa da adaylar sınava katılan diğer kişilerle kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan tanıyor.

Branş bazında sıralama hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri bu işlemin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi yoktur.

Branş bazında sıralamalar, sadece adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş ve kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Haliyle başka hiçbir yerde kullanılamaz.

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2022 KPSS LİSANS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

KPSS taban puanları ve branş sıralamaları henüz açıklanmadı. Branş sıralamalarının 28 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.

2021 KPSS LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.