Özgün KPSS branş sıralaması açıklandı mı? ÖSYM KPSS branş sıralaması 2022
ÖZGÜN HABERLER

KPSS branş sıralaması açıklandı mı? ÖSYM KPSS branş sıralaması 2022

KPSS branş bazında sıralama araştırması sıklaştı. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS branş sıralamasına çevrildi. KPSS branş sıralaması ile kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumunu öğrenmiş oluyor. Peki, 2022 KPSS lisans branş sıralaması belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? KPSS branş sıralaması nedir? İşte ÖSYM branş sıralamasına ilişkin detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 2022 BRANŞ SIRLALAMASI GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM KPSS branş sıralaması belli oldu mu, açıklandı mı?
KPSS branş sıralaması

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok aday branş sıralamasının açıklanmasını bekliyor. Bu sıralamalar tercih ve yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir etkiye sahip değilken adayların kendisiyle aynı sınava giren diğer adaylarla kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân sağlıyor. Peki, KPSS branş sıralamaları belli oldu mu?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş sıralaması yerleştirme işlemlerinde hiçbir etkisi bulunmasa da adaylar sınava katılan diğer kişilerle kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan tanıyor.

Branş bazında sıralama hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri bu işlemin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi yoktur.

Branş bazında sıralamalar, sadece adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş ve kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Haliyle başka hiçbir yerde kullanılamaz.

2022 KPSS LİSANS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

KPSS taban puanları ve branş sıralamaları henüz açıklanmadı. Branş sıralamalarının 28 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.

2021 KPSS LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim takvimi
ÖZGÜN
KPSS ortaöğretim (lise) sınav yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim takvimi
20 gün içinde yapmayan yandı

20 gün içinde yapmayan yandı

​Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
İsmi Sungur Selçuk oldu

İsmi Sungur Selçuk oldu

Şehit madencinin yeni doğan bebeğine babasının adı verildi.
Yunanistanda panik: Masada üç senaryo var

CHP'nin karşı çıktığı dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

​Balıkesir'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı.

​Sürü halinde geziyorlar: Kimse yanlarına yaklaşamıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.