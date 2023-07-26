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KPSS 2023 ÖABT ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KPSS ÖABT tarihi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans sınavı kapsamında 23 Temmuz'da gerçekleştirilen Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından araştırılıyor. Adaylar önümüzdeki günlerde bu kez Alan Bilgisi sınavına katılacaklar. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS 2023 Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika?

15:49 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS ÖATB

KPSS ÖATB

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları önümüzdeki günlerde yapılacak. Peki, KPSS sınavı ne zaman? İşte, KPSS Öğretmenlik Genel Yetenek, Alan Bilgisi Sınavı, ÖABT sınav tarihleri...

KPSS 2023 ÖATB NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÖABT'YE KİMLER GİRECEK?

Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye girmeleri zorunludur.



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