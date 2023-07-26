Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları önümüzdeki günlerde yapılacak. Peki, KPSS sınavı ne zaman? İşte, KPSS Öğretmenlik Genel Yetenek, Alan Bilgisi Sınavı, ÖABT sınav tarihleri...