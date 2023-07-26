KPSS ÖATB
Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavları önümüzdeki günlerde yapılacak. Peki, KPSS sınavı ne zaman? İşte, KPSS Öğretmenlik Genel Yetenek, Alan Bilgisi Sınavı, ÖABT sınav tarihleri...
KPSS 2023 ÖATB NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS ÖABT'YE KİMLER GİRECEK?
Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye girmeleri zorunludur.