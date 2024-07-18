Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı. Sırada ise Alan Bilgisi oturumu var. Peki, 2024 KPSS Alan Bilgisi oturumu ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2024 KPSS Alan Bilgisi oturumu ne zaman, saat kaçta yapılacak?
KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı için 171 bin 655 aday, 20 Temmuz'da sınava katılacak. İkinci gün sınavı ise 21 Temmuz'da yapılacak. Her iki sınav da sabah saat 10:15'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15'te (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri),
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45'te (Hukuk, İktisat, Maliye)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te(İşletme, Muhasebe, İstatistik)
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi sınavları ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.