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KPSS Alan Bilgisi oturumu ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 KPSS Alan Bilgisi tarihi

Toplamda 1 milyon 470 bin 487 aday başvuruda bukunduğu KPSS sınavı lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınavlar, adayların mezun oldukları alana göre belirlenen tarih ve saatlerde yapılacak. Adaylar bu hafta sonu Alan Bilgisi sınavlarına girerek, memur olma adayları için yarışmaya devam edecek. Sınav yaklaşırken ÖSYM, adayların sınav giriş belgesi alması için sistemi açtı. Peki, KPSS Alan Bilgisi oturumu ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 KPSS Alan Bilgisi tarihi...

15:59 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS alan bilgisi
KPSS alan bilgisi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS), eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı. Sırada ise Alan Bilgisi oturumu var. Peki, 2024 KPSS Alan Bilgisi oturumu ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2024 KPSS Alan Bilgisi oturumu ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KPSS alan bilgisi 1. gün sınavı için 171 bin 655 aday, 20 Temmuz'da sınava katılacak. İkinci gün sınavı ise 21 Temmuz'da yapılacak. Her iki sınav da sabah saat 10:15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15'te (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri),

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45'te (Hukuk, İktisat, Maliye)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te(İşletme, Muhasebe, İstatistik)

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), Alan Bilgisi sınavları ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.



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