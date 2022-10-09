KPSS DHBT başvuruları başladı! İşte ÖSYM DHBT başvuru ve sınav tarihi 2022 ÖSYM tarafından KPSS lisans ve önlisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte bu kez gözler DHBT sınav takvimine çevrildi. 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının ne zaman gerçekleşeceği, başvuru işlemlerinin ne zaman nereden yapılacağı araştırılmaya başlandı. ÖSYM DHBT başvurularının 7 Ekim itibariyle başladığını duyurdu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 DHBT başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?

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