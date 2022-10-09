KPSS DHBT başvuruları başladı! İşte ÖSYM DHBT başvuru ve sınav tarihi 2022

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvurularının başladığını duyurdu.
2022 DHBT başvurusu ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman?
- ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sınav başvurularının 17 Ekim'e kadar süreceği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğunun olduğu duyuruldu.
Adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri ifade edildi.
2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- 2022-KPSS DHBT sınavının 27 Kasım'da ÖSYM tarafından yapılacak.
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi: Kılavuzlar ve Başvuru Bilgileri
- 2022-KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu (08.08.2022 tarihli Duyuru kapsamında güncellenmiştir.)
- 2022-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu (08.08.2022 tarihli Duyuru kapsamında güncellenmiştir.)
- 2022-KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu
- Aday Başvuru Formu
- Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
- Başvuru Merkezleri
- Yakın Sınav Merkezleri
2022 DHBT Hangi Konudan Kaç Soru Çıkıyor? Soru Dağılımı?
2022 DHBT Konu ve Soru Dağılımı nasıl olacak? DHBT Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans adaylar için DHBT Konu ve Soru Dağılımı aşağıdaki tabloları tek tek inceleyiniz.
KPSS DHBT taban puanları