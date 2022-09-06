KPSS lisans sınavı giriş belgeleri açıklandı mı? Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısa adıyla KPSS, her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. KPSS lisas sınavı için geri sayım başladı. 13 Eylül ve 18 Eylül'de yapılacak lisans sınavları için hazırlıklar tamamlandı. Adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2022 KPSS lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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