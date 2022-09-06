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KPSS lisans sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısa adıyla KPSS, her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. KPSS lisas sınavı için geri sayım başladı. 13 Eylül ve 18 Eylül'de yapılacak lisans sınavları için hazırlıklar tamamlandı. Adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2022 KPSS lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: 2022 KPSS lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
KPSS lisans giriş belgesi

KPSS Lisans sınavları için geri sayım sürüyor. KPSS lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültürve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında toplanacak. Sınavlar yaklaşırken KPSS lisans sınavı giriş belgeleri de merak kazandı.

2022 KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri tarihi hakkında ÖSYM'den duyuru yapılmadı. Sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. KPSS lisans giriş belgeleri yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

2022 KPSS SINAV TAKVİMİ

Bu yılın sınav takvimine göre; KPSS lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültürve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında toplanacak.

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, yapılması bekleniyor.

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi ise 2 Ekim 2022 olarak belirlendi.

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