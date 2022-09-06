KPSS lisans sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?

KPSS Lisans sınavları için geri sayım sürüyor. KPSS lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültürve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında toplanacak. Sınavlar yaklaşırken KPSS lisans sınavı giriş belgeleri de merak kazandı.
2022 KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
KPSS Lisans sınav giriş belgeleri tarihi hakkında ÖSYM'den duyuru yapılmadı. Sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. KPSS lisans giriş belgeleri yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.
2022 KPSS SINAV TAKVİMİ
Bu yılın sınav takvimine göre; KPSS lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültürve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında toplanacak.
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, yapılması bekleniyor.
2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi ise 2 Ekim 2022 olarak belirlendi.