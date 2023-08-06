KPSS ÖABT ve cevaplarını PDF

dosyası olarak indirmek için haberimize bakabilirsiniz. KPSS ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde, 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenmişti. ÖSYM tarafından bugün de Öğretmenlik Alan Sınavı (ÖABT) gerçekleştirilmekte.