Kadro derecelerine göre KPSS önlisans atamaları 2022

Kamu Personeli Seçme Sınavının 2 yıllık önlisans oturumu olan Genel Yetenek - Genel Kültür ayağı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 Perşembe günü adaylarla paylaştı. KPSS ön lisan sınav sonuçlarına göre binlerce memur adayı KPSS önlisans tercih kılavuzuna göre atanacakları yerleri tercih edecek.

KPSS ÖNLİSANS ATAMALARI 2022

KPSS önlisans atamaları ÖSYM tarafından KPSS önlisans tercih kılavuzunun yayınlaması ile başlamış olacak.

KPSS ÖNLİSANS KADRO DERECELERİ BELLİ OLDU MU 2022?

KPSS önlisans kadro derecelerine göre atama yerleri 2022 KPSS önlisans tercih kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak.

KPSS 2021 ÖNLİSANS KADRO DERECESİNE GÖRE ATAMA YERLERİ

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KADRO DERECESİ NEDİR?

Kadro derecesi yalnızca devlet memurları için geçerli olan durumlardan biridir. Giriş yılları ve dereceleri itibariyle maaş dağılımını yüksek ölçüde etkileyen durumlardan biridir. Kadro derecesi hizmetin göz önünde bulundurulması ile yapılan bir ödeme türüdür.

KADRO DERECESİ MAAŞI ETKİLER Mİ?

Devlet memurları vermiş oldukları hizmet bedelleri için kadro derecesi altında ücret almaktadır. Kadro derecesi yapılan hizmeti ve karşılığında alınan hizmet bedeli olan maaşı en çok etkileyen durumlar arasında gösterilmektedir.