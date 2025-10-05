KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2025?

Yeni Şafak
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM’nin takvimine göre sınav sonuçları önceden belirlenen tarihte açıklanacak. Peki, KPSS 2025 lisans sonuçları ne zaman duyurulacak?

KPSS 2025 lisans sınavına giren milyonlarca aday, sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Sınavın tamamlanmasının üzerinden günler geçerken, ÖSYM tarafından açıklanan takvimde adaylar için kritik tarih netleşti.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, sonuçlar 10 Ekim 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

SONUÇ SÜRECİYLE İLGİ AYRINTILAR

Sonuç belgesi basılmayacak ve posta yoluyla adaylara gönderilmeyecektir. İnternet üzerinde ilan edilen sonuçlarda adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında yayımlanan sonuç bilgileri adaylar için resmî tebliğ niteliği taşır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgileri değişen adayların, daha önce aldıkları sınav/yerleştirme sonuçları bu değişikliklere göre güncellenmez.Her sınav sonucu belgesinin en altında, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" yer alır. Bu kodla doğrulama işlemi https://sonuc.osym.gov.tr üzerindeki ilgili sayfadan yapılabilir

