Kurban bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban bayramı tatili

Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR
KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.