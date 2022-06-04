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Kurban bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban bayramı tatili

Kurban Bayramı için araştırmalar hız kazandı. Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar bu bayramda kurban kesme ibadetini yerine getirecekler. Yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı mayıs ayına denk gelmişti. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban bayramı 2022: Kurban bayramı ne zaman, kaç gün?
2022 Kurban bayramı

Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı Temmuz ayında kutlanacak. Arefe günü 8 Temmuz Cuma.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 9 TEMMUZ CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 10 TEMMUZ PAZAR

KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 11 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ: 12 TEMMUZ SALI

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı birinci günü Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarım gün olması sebebiyle 4,5 gün olarak kabul edilmiştir. Bu sene bayramın ilk iki günü hafta sonuna denk geliyor.

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