Kurban bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Kurban bayramı tatili

Hayat

Bir milyon çocuk sinemada

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce sinemaya gitmemiş çocuklarla birlikte film izledi. Bakan Ersoy, “Hedefimiz 1 milyon çocuğu sinema ile buluşturmak” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise yaptığı açıklamada, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin çok iyi başladığını ve büyük bir ilgiyle devam ettiğini aktararak, "Katılanlar da katılmayanlar da mutlu. Çünkü herkesin bir şekilde bu pozitif enerjiye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.